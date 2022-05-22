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محمود مسلم

ضبط طالب جامعي أنشأ حسابات باسم «شاومنج» لتسريب الامتحانات بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي وسمر السيد
11:36 ص | الأحد 22 مايو 2022
ارشيفية

ارشيفية

ضبطت الإدارة العامة لمباحث التكنولوجيا طالبا بكلية الحقوق، لإنشائه صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي باسم «شاومنج» ونشر إجابات الشهادة الإعدادية.

شاومنج لامتحانات الثانوية العامة والإعدادية

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة منيا القمح، يفيد أنه بالتنسيق مع مباحث التكنولوجيا تم ضبط طالب بالفرقة الثانية بكلية الحقوق، لقيامه بإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تليجرام» بعنوان «شاومنج لامتحانات الثانوية العامة والإعدادية».

نشر إجابات امتحانات الشهادة الاعدادية

وتبين قيام الطالب المتهم بنشر إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية أثناء انعقاد اللجان، كما ضبط بحوزته هاتف محمول وجهاز «لاب توب». وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات.

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