قطع وضعف المياه في بعض مناطق محافظات الصعيد بسبب أعمال التطهير

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن انقطاع وضعف المياه في عدد من المناطق بالشركات التابعة لها بمحافظات الصعيد بسبب أعمال التطهير السنوي وصيانة محابس الخطوط.

مواعيد وأماكن ضعف المياه

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»عن ضعف المياه عن مركز ومدينة بني مزار اليوم الإثنين، الموافق الثالث والعشرون من شهر مايو الجاري 2022، وغدا الثلاثاء الموافق الرابع والعشرون من نفس الشهر اعتباراً من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساءً.

أعمال التطهير السنوى للمحطة

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن سبب الانقطاع هو القيام بأعمال التطهير السنوى لمحطة مياه بني مزار الجديدة.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب من خلال الاتصال بالخط الساخن 125

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلى انها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

انقطاع المياه بسبب اجراء عملية صيانة المحبس بخط قطر 1400 مم أمام محطة النجمة والحمران

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا انقطاع المياه غدا الثلاثاء الموافق الرابع والعشرون من شهر مايو الجاري 2022 عن بعض المناطق بقرى ابوتشت وهي «كوم يعقوب - عزبة البوصة - القارة - الكرنك - نجع ترك - السلماني - الحسينات - الرواتب - الأميرية - الحبيلات الشرقية - بخانس - الرزقة - كوم البجاه - الرفشة - نجع الغنيمية» لإجراء عملية صيانة المحبس بخط قطر 1400 مم أمام محطة النجمة والحمران لافتة إلى أنها ستبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

قطع المياه في بعض مناطق الدقهلية اليوم

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»عن قطع المياه عن مدينة المطرية اليوم الإثنين من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 6 مساءً للقيام بأعمال صيانة طارئة للخط المغذي لمدينة المطرية قطر 550 مليمتر بولي إيثيلين، بشارع الرياح بمدينة المنزلة، لمدة 10 ساعات.