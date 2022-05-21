قطع المياه عن عدد من المناطق في 4 محافظات.. اعرف الأسباب

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن انقطاع المياه، اليوم، في عدد من المناطق بالشركات التابعة لها بمحافظات «قنا - بني سويف - أسوان» بسبب إصلاح الأعطال الطارئة وأعمال الصيانة، فيما أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن قطع المياه عن عدد من المناطق اليوم لحدوث عطل بخط المياه الرئيسي قطر 600 مم المغذي لمناطق التجمع الثالث.

انقطاع المياه 7 ساعات بسبب توقف محطة مياه النجمة والحمران السطحية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا أنه سيتم توقف محطة مياه النجمة والحمران السطحية، اليوم السبت، ابتداء من الساعة الخامسة مساء وحتى الواحدة بعد منتصف الليل لإصلاح عطل طارئ بجوار محبس قطر 1400 مم بالخط الرئيسي بالقرب من محطة مياه النجمة والحمران السطحية، لافتا إلى أن انقطاع المياه سيؤثر على جميع أنحاء المركز ما عدا قرى «بخانس -الشيخ علي - الأوسط سمهود - مدينة أبوتشت - أبوشوشة - خوالد أبوشوشة - العمرة - البحري سمهود».

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا المواطنين قاطني المركز وأصحاب المخابز بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

قطع المياه عن بعض مناطق الفشن ببني سويف لمدة 12 ساعة

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن بدء قطع المياه عن مناطق «مركز قروي أبسوج وقرية بني صالح» بمركز الفشن اعتبارا من الساعة 8 من صباح اليوم وحتى الساعة 8 من مساء نفس اليوم لمدة 12 ساعة، لافتا إلى أن سبب الانقطاع لأعمال ربط خط 6 بوصة على خط 16 بوصة لدعم وتغذية مركز قروي أبسوج وقرية بني صالح.

انقطاع المياه بسبب عطل طارئ بخط الرئيسي بالتجمع الثالث

وأكد جهاز مدينة القاهرة الجديدة التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في بيان صادر عنه قطع المياه عن عدد من المناطق اليوم من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرًا من نفس اليوم، نظرا لحدوث عطل بخط المياه الرئيسي قطر 600مم المغذي لمناطق التجمع الثالث، لافتا إلى أن المناطق التي ستتأثر بقطع المياه هي «إسكان النقابات والهناجر والإسكان الاجتماعي والمحلية الثالثة والرابعة والمستقبل.1.2.3».

وأشار جهاز مدينة القاهرة الجديدة إلى توفير سيارات مياه تابعة للجهاز وناشد المواطنين الاتصال على الرقم 15100 في حالة احتياج سيارة المياه.