خريطة قطع المياه اليوم بمحافظات شمال الصعيد.. اعرف المناطق والمواعيد

قررت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي الفيوم وبني سويف في قطاع شمال الصعيد، قطع المياه اليوم السبت في عدد من المناطق والمراكز الواقعة بنطاق عمل الشركتين، لأعمال تحويل المرافق لخط مياه الشرب قطر 300 مم، وحدوث عطل مفاجئ بخط طرد محطة رفع الصرف الصحي بمركز ناصر قطر 800 ملي.

مناطق انقطاع المياه اليوم بمراكز وقري الفيوم

وكشفت المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، أنه سيتم انقطاع المياه اليوم، بدءًا من الساعه التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساء نفس اليوم، عن 3 مناطق بمدينة الفيوم هي: «دله - تقسيم المحافظة - الحلاف» و«قرية الأعلام» التابع لمركز الفيوم، بالإضافة إلى 3 مناطق واقعة بنطاق مركز سنورس هي «جرفس - الكعابي - أبوعيطة».

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم في تصريحات صحفية إلى أن سبب انقطاع المياه اليوم بالمناطق التابعة بمدينة ومركزي الفيوم وسنورس، هو القيام بأعمال تحويل المرافق لخط مياه الشرب قطر 300 مم بشارع محور دار الرماد بمدينة الفيوم.

توفير سيارات المياه النقية للمناطق المتأثرة خلال فترة الانقطاع

وطالب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لافتا إلى أن الشركة ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب ستكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

مواعيد وأماكن انقطاع المياه في محافظة بني سويف

من جانبها قالت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، إنه سيتم انقطاع المياه عن مركز ناصر بالكامل، وضعفها عن مركز الواسطي اعتبارًا من الساعه 12 صباح اليوم السبت وحتى الساعه 12 من صباح يوم غدًا الأحد الموافق الخامس عشر من شهر مايو الجاري، ولمدة 24 ساعة.

انقطاع المياه بسبب توقف محطه محطات مياه مركز ناصر

وأشارت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف في تصريحات صحفية، إلى أن سبب انقطاع المياه اليوم بمركز ناصر وضعفها عن مركز الواسطي هو حدوث عطل مفاجئ بخط طرد محطة رفع الصرف الصحي بمركز ناصر قطر 800 ملي، ما ترتب عليه توقف محطه محطات مياه مركز ناصر.