استطلاع رأي لانتخابات الكنيست يظهر تقدم «الليكود» على الأحزاب

كشف استطلاع للرأي في إسرائيل عن تصدر حزب "الليكود" الإسرائيلي الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو رئيس المعارضة الحالي ورئيس الحكومة الإسرائيلية السابق.

خريطة مقاعد الكنيست في الاستطلاع

وأجرى الاستطلاع إذاعة "103 FM" الإسرائيلية حول انتخابات جديدة في الكنيست الإسرائيلي، وبحسب ما نشره موقع «والا» الإسرائيلي، أفاد الاستطلاع بأنه حال إجراء انتخابات للكنيست، فإن «الليكود» سيحصل على 36 مقعدًا، فيما يحصل حزب «يش عتيد» الذي يتزعمه يائير لبيد، على 18 مقعدًا محتلًا المرتبة الثانية، وفي المرتبة الثالثة حزب «الصيهونية الدينية» بـ9 مقاعد، ويليه حزب «شاس» الذي يحصل على 8 مقاعد، ومثله حزب «محول لافان» بزعامة بيني جانتس بـ8 مقاعد، وكذلك حزب العمل بزعامة ميراف ميخائيلي بـ8 مقاعد، و«يهودت هتوراه» بـ7 مقاعد.

القائمة العربية تحصل على 7 مقاعد

وأظهر الاستطلاع أن حزب إسرائيل بيتينو أن أفيجدور ليبرمان سيحصل على 5 مقاعد، وحزب الأمل الجديد بزعامة جدعون ساعر سيحصل على 4 مقاعد، أما عن الأحزاب العربية فسيحصل حزب «راعم»، الذي يتزعمه منصور عباس بـ4 مقاعد، والقائمة العربية المشتركة بزعامة أيمن عودة بـ7 مقاعد.