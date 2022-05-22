توريد 234 ألف طن قمح مصري لصوامع وشون الدقهلية خلال 23 يوما ‏

ارتفعت الكميات الموردة من القمح المصري المنتج عام 2022 إلي 234 ألف و195 طنا خلال 23 يوما فقط منذ بدء التوريد في 26 أبريل ‏‏2022 بناء على تعليمات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وتحت اشراف المهندس شريف ‏صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بالمديرية، وفقاً للضوابط الموضوعة وبالمتابعة المستمرة علي كافة اماكن التخزين للعمل ‏بشكل منتظم واستقبال كافة الكميات وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية‎ لاستقبال الاقماح والتأكد من استلامها مطابقة للمواصفات.

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صليب: استقبلنا 234 ألف طن قمح خلال 23 يوما

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن إننا استقبلنا هذا العام 234 ألف طن قمح خلال 23 يوما فقط‏ بالإضافة ‏إلي ما تم ‏توريده خارج المحافظة وبلغ 7497 طن، تحت المراجعة لحين ورود مطابقات ‏المديريات التي ‏ورد إليها ‏الأقماح، ‏دون ‏ظهور أي مشاكل أو تكدس مما يؤكد نجاح المنظومة المتبعة ‏ منذ فتح باب التوريد ‏يوم ‏‏26 ‏أبريل الماضي حسب المواصفات التي حددتها وزارة ‏التموين ‏ووزارة ‏الزراعة.‏

كميات القمح الموردة في الدقهلية

وأضاف صليب لـ «الوطن» أن ما تم توريده إلي شون البنك الزراعي المصري، بلغ 48 آلف و 146 ‏طنا، ‏واستقبلت ‏صوامع ‏شركة مطاحن شرق الدلتا 93 ألف و 627 طنا، وصوامع الشركة المصرية ‏القابضة، ‏‏92 ألف و ‏‏421 ‏طنا، وإجمالي ما تم توريده في جميع شون وصوامه الدقهلية 234 ألف و 195 ‏طنا.‏

ومن جانبه قال المحاسب السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن هذا الموسم مبشر بالخير، وتعمل كافة مواقع التخزين بكل طاقتها من أجل استقبال كل حبة قمح منتجة علي أرض الدقهلية وسط وجود تيشيرات علي المواطنين سواء في التوريد أو في الحصول علي مستحقاتهم المالية، مشيرا إلي أن مساحة الأراضي الزراعية ‏المزروعة بالقمح المصري في محافظة الدقهلية ‏ ‏‏262 ‏ألف و 868 ‏فدان، ‏ويتم ‏استقبال القمح المحلي لهذا الموسم في 34 موقع يخزيني سواء في الصوامع أو الشون. ‏