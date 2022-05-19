محطة معالجة صرف صحي بالدقهلية تحصل على شهادة «T.S.M»

أعلن المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، حصول محطة معالجة صرف صحي «ميت فاتك» على شهادة الإدارة الفنية المستدامة «T.S.M» للمرة الأولى بدون ملاحظات، والتي تعمل بتصرف 3000 متر3/ يوم، بقيادة المهندس خالد جمال عزيز.

الانتهاء من مراجعة محطة معالجة ميت فاتك

وقال «نصر»، في بيان، إنه تم الانتهاء من مراجعة محطة ميت فاتك بالدقهلية والتفتيش عليها، ومراقبة العنابر للتأكد من سلامة الإجراءات وكفاة المحطة، موضحا أن حصول محطة معالجة صرف صحي ميت فاتك على شهادة TSM يأتي ضمن خطة تطوير الأداء بالشركة، في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذا لخطة عمل قطاع التشغيل والصيانة بالشركة لعام 2022/2023.

رفع كفاءة المحطات وحصولها على شهادة الإدارة الفنية

كما أوضح أن هناك متابعة مستمرة من المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بشأن رفع كفاءة المحطات وحصولها على شهادة الإدارة الفنية المستدامة لاستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف «نصر»، أن الشركة لديها الآن 31 محطة حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية T.S.M، ونصيب محطات الصرف الصحي المعتمدة منها 22 محطة معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى 9 محطات مياه شرب.

يذكر أن شهادة التنمية الفنية المستدامة T.S.M، هي إحدى الشهادات الدولية التي تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وتضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، وتضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة من أجل تقديم خدمة أفضل مطابقة لمواصفات وزارة الصحة لتلبية احتياجات المواطنين.