كوريا الشمالية تسجل 220 ألف حالة بالحمى

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم السبت، تسجيل 220 ألف حالة إصابة جديدة بالحمى ووفاة أخرى، وذلك بعد مرور 9 أيام من إعلان «بيونج يانج» تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في البلاد، ليرتفع عدد الوفيات إلى 66 حالة وفاة، فيما تعافى 281350 شخصًا.

ارتفاع إجمالي حالات الحمى إلى أكثر من 2.46 مليون

ووصل إجمالي حالات الحمى في كوريا الشمالية، منذ أواخر أبريل الماضي، إلى أكثر من 2.46 مليون، فيما تعافى أكثر من 1.76 مليون شخص، وجرى علاج نحو 692480 شخصًا، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

ارتفاع إجمالي وفيات كوريا الجنوبية إلى 23911 حالة وفاة

وفي الجارة الجنوبية، أعلنت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض»، تسجيل 23462 إصابة جديدة بـ«كورونا»، بينها 11 حالة وافدة من الخارج، و26 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 17938399 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 23911 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب».

وفي الصين، أعلنت «لجنة الصحة الوطنية»، اليوم السبت، تسجيل 181 حالة إصابة مؤكدة محولة محليًا بـ«كورونا»، بينها 84 حالة في شنجهاي و58 في بكين و32 في سيتشوان و6 في تيانجين وواحدة في خنان.

وسجلت السلطات الصحية الصينية، خروج 391 مريضًا من المستشفيات بعد تعافيهم من «كورونا» في البر الرئيس للبلاد.

«شنجهاي» تسجل حالة وفاة بـ«كورونا»

وسجلت مدينة «شنجهاي»، 84 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» و784 حالة محلية بدون أعراض، كما سجلت السلطات، حالة وفاة، أمس الجمعة، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.