إسماعيل هنية يحذر إسرائيل ويوجه رسالة للمرابطين بسبب الأقصى

حذّر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية قادة الاحتلال الإسرائيلي من الإقدام على اقتحام المسجد الأقصى المبارك في إطار مسيرة الأعلام المزمع تنظيمها نهاية شهر مايو الحالي.

دعوة إلى المرابطين

ودعا هنية خلال المؤتمر الوطني الكبير للحركة في غزة، المرابطين في المسجد الأقصى إلى الجهوزية الكاملة والاستعداد لحماية المسجد المبارك، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني والمقاومة في القدس والضفة على وجه التحديد لن تقبل بتمرير هذه «الخزعبلات»، مضيفًا أن القرار واضح وهو عدم السماح مطلقًا باستباحة المسجد الأقصى المبارك و«العربدة» في شوارع القدس ضد الشعب الفلسطيني والأهالي في القدس المحتلة أو الضفة الغربية المحتلة وأراضي الـ48.

وفي الذكرى السنوية لمعركة سيف القدر، استعرض 3 نتائج ذات بعد استراتيجي للمعركة، مشيرًا إلى أن هذه النتائج ذات تأثير عميق سيكون لها ما بعدها في كافة المواجهات التي سيخوضها الشعب الفلسطيني وحركة حماس والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

نتائج معركة سيف القدس

وقال إن النتيجة الأولى أن مبادرة كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية في غزة ضربت نظرية الأمن الصهيونية التي تقوم على الحرب الخاطفة والردع والانتقال سريعًا إلى أرض العدو.

ولفت إلى أن تلك النظرية حكمت العمل الصهيوني بأبعاده العسكرية والسياسية والأمنية طوال عقود الصراع والحروب التي خاضها جيش الاحتلال الإسرائيلي في سواء كان في فلسطين أو خارج فلسطين، موضحًا أن المقاومة ضربت تلك النظرية في الصميم.

أما النتيجة الثانية فكانت إدخال عناصر جديدة على ميزان القوة الاستراتيجية لصالح الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، أهمها هو الشعب الفلسطيني داخل أراضي 48 المحتلة.

أما عن النتيجة الثالثة، فكانت توحيد الأرض والشعب والقضية، بالإضافة إلى إزالة الحواجز الجغرافية داخل فلسطين التاريخية، بالإضافة إلى صهر كل أبناء الشعب الفلسطيني في الخارج والدخل في هذه المعركة.