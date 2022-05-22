إيقاف رئيس لجنة و6 مراقبين وملاحظين بلجان الإعدادية في المنيا عن العمل

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إيقاف رئيس لجنة النظام بمدرسة الشهيد محمد جمال أبو حليقة الإعدادية بنين بحي شمال مدينة المنيا، وإحالته للتحقيق العاجل، كما قرر المحافظ إيقاف المراقب الأول ومراقب الدور، وكذلك 4 ملاحظين باللجنة وإحالتهم للتحقيق، للتقصير في أداء واجبهم الوظيفي، والسماح للطلاب باصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان وإرسال الامتحان لعدد من صفحات الغش الإلكتروني.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، صباح اليوم الاحد، لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني من الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 – 2022، بعدد من لجان مدينة المنيا، حيث قام المحافظ بضبط عدد من الهواتف بصحبة الطلاب داخل اللجان.

لجنة خاصة للتدقيق في أعمال التصحيح

وخلال الجولة، ضبط المحافظ عددا من الهواتف بصحبة الطلاب داخل اللجنة، وكلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم، بوضع لجنة مدرسة الشهيد محمد جمال أبو حليقه الإعدادية في التصحيح كـ«لجنة خاصة» للتدقيق في أعمال التصحيح الخاصة بتلك اللجان.

وشملت الجولة المرور على لجان مدارس (الحي المتميز للتعليم الأساسي بمدينة المنيا الجديدة – 25 يناير الإعدادية بنات بمدينة المنيا – مدرسة محمد جمال أبو حليقة الإعدادية).

جاء ذلك بحضور المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، والدكتور علي عبدالسلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا.

تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

واطمئن المحافظ، على انتظام الطلاب داخل اللجان، إضافة للتأكد من توافر جميع الخدمات وتحقيق الانضباط، والعمل على مراعاة مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون وبذل الجهود والتكاتف بين جميع أطراف العملية التعليمية.

ووجه محافظ المنيا، بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، لتمكينهم من أداء الامتحانات في هدوء وتركيز، وتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج اللجان، متمنيا للطلاب النجاح والتوفيق، مشدداً على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لمواجهة أي عقبات أثناء أداء الطلاب للامتحانات.

من جانبه، أوضح محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، انه تم الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات من خلال تجهيز 529 لجنة بجميع مراكز المحافظة، مشيراً الي ان اجمالي عدد المؤديين للامتحانات يبلغ 114 ألف طالب وطالبة بجميع المراكز، وبمشاركة 20 ألف معلم وإداري.