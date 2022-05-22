وفاة وغيبوبة ووعكات صحية.. الأخبار الحزينة تضرب الوسط الفني

سيطرت الأزمات الصحية والأخبار الحزينة على الوسط الفني، خلال الأيام القليلة الماضية، بدأت بوفاة واحد من كبار الفنانين في الوطن العربي مرورا بتعرض عدد كبير من الفنانين لأزمات صحية.

حيث بدأت الأخبار الحزينة تضرب الوسط الفني، منذ يوم الجمعة الماضية، بخبر رحيل الفنان الكبير سمير صبري عن عالمنا بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة وهو يتواجد في أحد فنادق الزمالك وهو الخبر الذي تسبب في حالة كبيرة من الحزن.

وفاة الفنان سمير صبري

وشيع جثمانه، يوم السبت، من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد وسط حالة كبيرة من الحزن التى سيطرت على الفنانين الذين حرصوا على حضور الجنازة ومنهم أحمد السقا ويسرا وإلهام شاهين ونادية الجندي وميرفت أمين وهاني رمزي ووفاء عامر وداليا البحيرى وغيرهم الكثيرين.

وبعدها مباشرة تعرضت الفنانة نجوى فؤاد لأزمة صحية كبيرة بمجرد سماعها لخبر وفاة الفنان سمير صبري، حيث دخلت في غيبوبة لمدة يوم كامل بسبب صدمتها وعدم تصديقها للخبر.

تعرض مصطفى كامل لوعكة صحية

وفي مساء يوم الجمعة نفسه، تعرض الفنان مصطفى كامل لوعكة صحية كبيرة تسببت في نقله إلى المستشفى حيث إنه تعرض لضغط عصبي كبير بسبب الضغط والتوتر الذي تعرض له الفترة الماضية، بسبب تحضيراته لألبومه الجديد والإكثار من شرب السجائر والابتعاد عن الطعام والشراب مما تسبب في إجهاد كبير، ونقل للمستشفى للاطمئنان على حالته الصحية وخضوعه لعدد من الفحوصات.

انضمت اليهم أيضا الفنانة مي كساب، والتي أعلنت عبر صفحتها الخاصة على «فيس بوك» عن خضوعها لعملية جراحية لإزالة المرارة، حيث قالتك «دعواتكم ربنا يتم شفائي على خير عملت عملية المرارة والحمدلله أنا بخير».

وكشف الفنان محمود الليثي، صباح اليوم، عن تعرض ابنه لوعكة صحية، ونقل إلى المستشفى، وقال: «أرجو الدعاء لابني بالشفاء بقاله 24 ساعة عايش على المحاليل وآسف على عدم ردي».