مستخدمو منصات التواصل يحتفون بأول رحلة سعودية طاقمها من النساء «صور»

آثار خبر إعلان شركة طيران «فلاي أديل»، وهي إحدى شركات الطيران منخفضة التكاليف، والتابعة للخطوط الجوية السعودية، لرحلة طيران قادمة من العاصمة السعودية الرياض ومتجهة إلى جدة الخميس الماضي، طاقمها من السيدات، حالة من الاحتفاء والإشادة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع التغريدات الشهير « تويتر» من قبل عدد كبير من النساء والشابات السعوديات، بحسب ما نقلته شبكة « روسيا اليوم» الإخبارية.

الحمدلله الذي نعيش اجمل عصور المرأه السعوديه :



لـ اول مرة في تاريخ المملكة

طيران فلاي اديل رحلة رقم 117 من الرياض الى جدة ، طائرة A320 طاقم رحلتها من النساء بالكامل من الكبينة الى طاقم المقصورة "الضيافة" ????

#ساعه_استجابه pic.twitter.com/3UHWwVhx4V — علياء (@a_5_li) May 20, 2022

أول رحلة طاقمها من السعوديات

وقال عماد إسكندراني المتحدث باسم الشركة السعودية، إن غالبية طاقم الطائرة المؤلف من 7 أشخاص كن من السيدات، لافتاً إلى أن قائد الطائرة كانت إمرأة أجنبية بينما مساعتها وباقي طاقم الطيارة من السعوديات.

وانتشرت صور طاقم الطائرة من السيدات كالنيران في الهشيم، وسط حالة من السعادة وعدم التصديق بأن الشيدات السعوديات أصبحن مسئولات عن رحلة طيران كاملة، وهو الأمر الذي وجدوه انعكاساً لسياسيات تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية.

وأعلنت شركة الطيران السعودية أن أول رحلة لها في تاريخ البلاد، لطاقم جميعه من النساء، تمت بنجاح، وأنها بداية لتنظيم رحلات قادمة أغلب طاقمها من السيدات.

لأول مرة في السعودية طاقم نسائي كامل يشغل رحلة الرياض - جدة فلاي أديل

دخول قوي من النساء خلال أربع سنوات إحتلال الوظايف ارضًا وجوًا pic.twitter.com/xuOcxVRKHp — سُليمان (@Mr_semo10) May 21, 2022

قانون الأحوال السعودية

وشهدت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة، رؤية جديدة للمملكة منحت السيدات العديد من الحقوق التي كانت ممنوعة منها في سنوات سابقة، وكانت أبرزها منع السيدات من القيادة، كما تم إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية السعودية منح المرأة السعودية العديد من الحقوق والواجبات منها السماح للمرأة بفسح عقد زواجها بإرادة منفردة في عدد كبير من الأحوال، وكذلك تمكينها من توثيق الطلاق حتى في خال عدم موافقة الزوج، مع مراعاة الحفاظ على كيان الأسرة في احتساب عدد الطلقات.

كما منح قانون الأحوال الشخصية السعودي الجديد، حقوق الأولاد كالحضانة ومنع المساومة بشيء منها بين الزوجين عند الفراق،مع مراعاة مصلحة الطفل المحضون في المرتبة الأول أثناء تقرير أحكامها.