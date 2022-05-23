سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 23-5-2022 في محلات الصاغة

كشفت محلات الصاغة والمجوهرات عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين وباقي الأعيرة فضلًا عن سعر الجنية والأوقية وغيرها من المعادن الصفراء، وذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة لـ 2% الخميس الماضي الموافق 19 من الشهر الجاري.

واليوم الاثنين 23 مايو، تقدم بوابة «الوطن» أسعار الذهب وتحديدًا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها يوميا وعلى مدار الساعة، وجاءت كما يلي:

أسعار الذهب اليوم

هبوط مفاجئ سجله سعر جرام الذهب بعد تراجعات سجلها منذ الخميس الماضي وسط صعوبة بشأن توقع خبراء الذهب والغرفة التجارية بإمكانية الارتفاع مرة أخرى في الوقت الحالي أم يستمر في الانخفاض، وجاء تفاصيل أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين نحو 1160 جنيهًا للبيع، و1171 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الذي يعتبر الأكثر مبيعا نحو 1015 جنيهًا للبيع، و1025 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين نحو 870 جنيهًا للبيع، و879 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين، نحو 8120 جنيهًا للبيع، و8200 جنيهًا للشراء.

سعر الكيلو الذهب

وأخيرا سجل سعر الكيلو الذهب اليوم الاثنين، للبيع بنحو 1,160,000 أما الشراء فوصل لـ 1,171,429.

أسعار الذهب في أسواق المال

وداخل أسواق المال سجل سعر الجنيه الذهب نحو 7613 جنيهًا، بما يعادل 417.60 دولار، فيما وصل قيمة وسعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1088 جنيهًا، بما يعادل 59.66 دولار، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 951.63 جنيه، بما يعادل 52.20 دولار، كما سجل جرام الذهب عيار 18، نحو 815.68 جنيه، بما يعادل 44.74 دولار.