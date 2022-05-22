أسعار الذهب اليوم عيار 18 في محلات الصاغة وأسواق المال

تصدّرت أسعار الذهب اليوم عيار 18 محرك البحث العالمي «جوجل»، إذ يحرص قطاع كبير من الجمهور على متابعة سعر هذا الجرام لإقبال عدد كبير من المواطنين على شرائه وتقديمه كهدايا للأصدقاء والمقربين، فضلًا عن قيام بعض المقبلين على الزواج لشرائه خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

واليوم الأحد 22 مايو ترصد «الوطن» أسعار الذهب اليوم عيار 18، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

أسعار الذهب اليوم عيار 18

استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد في محلات الصاغة عند 870 جنيهًا للبيع أما الشراء فسجل نحو 879 جنيهًا، ليسجل بذلك حالة ثبات منذ نهاية التعاملات المسائية أمس السبت، أما في أسواق المال فسجل نحو 44.56 دولار، بنحو 814.25 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 و24

أما عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فسجل نحو 1015 جنيهًا للبيع و1025 جنيهًا للشراء، بينما استقر سعر عيار 24، عند 1160 جنيهًا للبيع و1171 جنيهًا للشراء، كما استقر سعر الجنيه الذهب عيار 21، عند 8120 جنيهًا للبيع و8200 للشراء.

الذهب في أسوال المال

وداخل أسواق المال وصلت قيمة سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 949.96 جنيه، أي ما يعادل 51.99 دولار أمريكي، سجل عيار 24 نحو 1086 جنيهًا، و59.41 دولار، في حين جاء سجل عيار 22 نحو 995.18 جنيه، أي ما يعادل 54.46 دولار.

سوق الألماس

أما عن سوق الألماسن فوفقا للخبراء والمحللين، فإن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بدأت تطال أسواق الألماس الخام التي تتأثر بأهم قاعدة اقتصادية، وهي العرض والطلب، حيث ساهمت الحرب في رفع أسعار الألماس بنسب كبيرة نادرا ما شهدتها في السنوات السابقة، مشيرين إلى أنَّ السبب في ذلك فرض العقوبات من قبل الولايات المتحدة على أكبر شركة للتنقيب عن الألماس في العالم التي تملكها روسيا.