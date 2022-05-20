أسعار الذهب العالمية تتجه للارتفاع.. والأوقية تسجل 1844 دولارا

حافظ الذهب على تحركاته الصعودية عند حوالي 1844 دولارًا للأوقية (31 جرامًا تقريبًا)، اليوم الجمعة، واتجه لتحقيق مكاسبه الأسبوعية الأولى منذ منتصف أبريل، حيث أدى استمرار ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية، وسط تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي القوي للنقد إلى تأجيج مخاوف النمو.

تحركات الفيدرالي الأمريكي

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر سياسته المعيارية بمجموع 75 نقطة أساس هذا العام، وهو في طريقه لزيادته مرة أخرى بزيادات قدرها 50 نقطة أساس في كل من الاجتماعين المقبلين في يونيو ويوليو.

وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أيضًا أن البنك المركزي كان عازمًا على استخدام أدواته لخفض التضخم المرتفع لعدة عقود حتى لو كان ينطوي على تجاوز المستويات المحايدة المفهومة على نطاق واسع، مما يزيد من مخاطر الركود.

المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي

دفعت المخاوف من التباطؤ الاقتصادي الأمريكي الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية للانخفاض، ما دفع الذهب للاستفادة من الموقف الحالي باعتباره ملاذًا آمنًا.

وتتوقع مؤسسة "تريدينج كابيتال" أن يتم تداول الذهب عند 1791.54 دولار للأوقية بنهاية الربع الجاري، كما ترجح أن يتم التداول عند 1733.58 دولارا في غضون 12 شهرًا.

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 في أغسطس من عام 2020، وهو الارتفاع الذي حدث نتيجة حالة اللايقين التي سيطرت على الأسواق نتيجة أزمة انتشار فيروس كورونا، وإغلاق أغلب الاقتصادات العالمية، وتراجع حركة التجارة العالمية.

وكان البنك المركزي المصري رصد في تقرير الأسواق العالمية الأسبوعي تراجع أسعار الذهب بنسبة 3.82% خلال الفترة من 6 إلى 13 مايو 2022، لتصل إلى 1811.79 دولار للأوقية، ليستمر التراجع للأسبوع الرابع على التوالي، بأكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو 2018 على خلفية قوة الدولار.