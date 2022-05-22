لجنة تفتيش مفاجئ بالدقهلية تكتشف غياب 88 موظفا وإغلاق وحدات خدمية

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، إحالة 88 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين عن العمل للتحقيق، ومنهم مسؤولي وحدات خدمية وجدت مغلقة، وذلك بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميداني المفاجئ بنطاق مراكز أجا والمنصورة ومنية النصر، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدي لكل أشكال الفساد بجميع مواقع العمل، وتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم.

تقديم خدمات متميزة للمواطنين في كل المجالات

وكشف باسم الشريف، مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، نتائج حملات المرور الميداني على عدد من الوحدات الخدمية، وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها، بإشراف اللواء حازم عزت وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين في كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

غياب 75 من العاملين بقطاعات الصحة

وأوضح التقرير، أن الذين أحيلوا للتحقيق منهم 75 من العاملين بوحدات طب الأسرة بقرى شبرا بدين وميت مزاح والدنابيق بمركز المنصورة، وبالعيادات الخارجية بقرية الطاهري، ووحدة طب الأسرة بكفر علام، وبمستشفى منية النصر المركزي، و7 من العاملين بالوحدة البيطرية والإدارة البيطرية بمنية النصر، و6 من مسؤولي مراكز شباب البهو فريك بمركز أجا وميت مزاح والدنابيق وبدين بمركز المنصورة، إذ وجدت تلك الوحدات مغلقة أثناء حملات التفتيش والمرور في المواعيد الرسمية للعمل.

وأكدت محافظة الدقهلية على وكلاء الوزارات مديري مديريات الصحة والطب البيطري والشباب والرياضة، لسرعة اتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل بالوحدات، والتي وُجدت مغلقة، وفقا لما ورد بتقرير لجنة التفتيش.