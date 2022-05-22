الزراعة: البنية التحتية القوية تساهم في إقامة المشروعات «فيديو»

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية بدأت مؤخرًا بشكل قوي لتوفير احتياجات المواطن المصري وهو أمر في غاية الأهمية، حيث يتطلب توفير وتحسين محاور متعددة في البنية التحتية، موضحا: « إن الدولة المصرية تضخ شرايين الحياة من خلال البنية التحتية القوية، بما يساهم في إقامة المشروعات وتحقيق احتياجات المواطن المصري».

مصر الدولة الأولى في إنتاج عدد من المحاصيل

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي، وجومانا ماهر، والمذاع عبر الفضائية المصرية، والقناة الأولى، قائلًا: «كل محاصيل الخضر والفاكهه محلية، ونصدر ما يفيض عن احتياجتنا عالميا، ومصر الدولة الأولى في إنتاج عدد من المحاصيل، وهناك طفرة زراعية»، حيث أن جميع المشروعات الزراعية التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتمدت في الأساس على شبكة الطرق التي تم تحديثها وتطويرها.

الدولة المصرية لديها استراتيجية قوية لزيادة المساحات المنزرعة

وشرح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية لديها استراتيجية قوية لزيادة المساحات المنزرعة، وجار العمل على تطوير 5 ملايين من الأفدنة، وتخصيص 9 مناطق للإنتاج الداجني وكذلك الحيواني، بجانب تعظيم إنتاجية الأرض والمياه.

الدولة خصصت 50 مليار جنيه لتطوير الري الحقلي لدي المزارعين

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة إن الدولة خصصت 50 مليار جنيه لتطوير الري الحقلي لدي المزارعين، وتطوير الأراضي الزراعية، وكذلك الاهتمام بالبحث العلمي للأرض الزراعية، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية تلتهم جزء كبيرا من مقومات التنمية، ولكن الدولة المصرية استطاعت توفير جزء كبير من احتياجات الشعب المصري، بالإضافة إلى تصدير جزء من المحاصيل المحلية في بعض الأحيان لما يفيض عن الحاجة مثل التمور والزيتون والبطاطس.