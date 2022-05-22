توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. عودة لارتفاع درجات الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، عودة الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بداية من الغد، الاثنين، وحتى بداية الأسبوع المقبل، وذلك في توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.

حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، ووسط وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وسلاسل جبال البحر الاحمر، فيما يسود طقس معتدل الحرارة وذلك على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 23 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 24 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 25 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 23.