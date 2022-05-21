حالة الطقس غدا الأحد 22-5-2022 على مصر.. عودة الارتفاع التدريجي للحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا الأحد الموافق 22 مايو 2022، مؤكّدة عودة الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة.

ومن المنتظر أنَّ يكون الطقس حارًا خلال ساعات النهار، على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبري، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، ووسط سيناء، في حين يسود طقس حار على شمال الصعيد ومحافظات ومدن شمال وجنوب سيناء.

عودة الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها منذ قليل، استمرار نشاط الرياح الجنوبية الغربية المتقطعة والمثيرة للرمال والأتربة أحيانًا، وذلك على كل من السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الغربية، والقاهرة الكبري ووسط وجنوب سيناء، سلاسل جبال البحر الأحمر.

ومن المتوقع أن تتراوح سرعات الرياح بين 30-40 كم في الساعة، كما يسود طقس غائم جزئيا على القاهرة الكبري وشمال وجنوب الوجه البحري، ومدن جنوب سيناء، ووسط سيناء، وجبال البحر الأحمر.

في حين يسود طقس مشمس خلال ساعات النهار على شمال وجنوب الصعيد، ومع بداية ساعات الليل ستنخفض درجات الحرارة ما بين 17-22 درجة ما بين شمال وجنوب البلاد ومحافظات مصر الوسطى وشمال الدلتا.

درجات الحرارة

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد في مصر على النحو التالي:

القاهرة 27-17

الإسكندرية 25-17

وادي النطرون 26-17

طنطا 27-17

شبين الكوم 27-17

دمنهور27-17

بلطيم 25-18

مطروح 24-16

السلوم 25-16

سيوة 30-17

بورسعيد27-13

دمياط 26-18

الزقازيق 27-17

المنصورة 27-17

الإسماعيلية 29-17

السويس 29-18

العريش 28-17

رفح 27-19

رأس سدر28-17

نخل 29-13

نويبع 32-20

طابا 28-18

كاترين 25-12

الطور 32-21

شرم الشيخ 33-22

الغردقة 33-22

مرسى علم 32-23

الفيوم 29-17

بني سويف 29-17

المنيا 30-18

أسيوط 30-18

سوهاج 31-19

قنا 32-20

الأقصر 34-21

أسوان 35-22

إدفو 35-22

أبو سمبل 34-23

الوادي الجديد 33-22

شلاتين 35-26

أبو رماد 34-25

حلايب 30-27

رأس حدربة 30-26