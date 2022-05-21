توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. ارتفاع درجات الحرارة والقاهرة تصل لـ31

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الاعتدال في درجات الحرارة في توقعات طقس 72 ساعة مقبلة غدًا الأحد، على أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية يومي الاثنين والثلاثاء، ويسود طقس حار على محافظات شمال البلاد وشمال الدلتا، ومنطقة مصر الوسطى، وذلك نتيجة تأثر البلاد بكتلة هوائية حارة قادمة من الصحراء الغربية،

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيان لها، أنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ووسط وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الغربية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 22 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 23 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 24 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 23.