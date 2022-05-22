أول يوم تداول بعد قرار المركزي.. مفاجأة في سعر الجنيه أمام الدولار

بعد فترة طويلة من الترقب لقرار «المركزي المصري» بشأن تحديد أسعار الفائدة، والتي تأتي بعد تضخم مرتفع في العالم وتوقعات بقرار الفيدرالي لأمريكي برفع سعر الفائدة، أصدر البنك المركزي المصري قرارا برفع الفائدة الخميس الماضي، وامتدت حالة الترقب حتى اليوم الأحد، لقياس مدى انعكاس القرار الأخير على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق المحلي.

وشهدت قيمة الجنيه حالة استقرار مقابل الدولار الأمريكي خلال الأيام القليلة الماضية والتي تأتي بعد موجة من الارتفاعات بلغت في المجمل ما يقرب من 30 قرشا، وكان الجنيه المصري قد دخل في موجة من الارتفاعات المحدودة لينخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من مستويات قرب الـ 18.59 جنيه للدولار إلى مستويات قرب 18.29 جنيه للدولار.

استقرار قيمة الجنية أمام الدولار

وسجلت أسعار صرف الدولار استقرارا أمام الجنيه المصرى ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 22-5-2022، بالبنوك المصرية، وشهد متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنك المركزي المصرى 18.22 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع، مستقرا عند مستويات نهاية الأسبوع الماضي 19 مايو.

وسجل سعر صرف الدولار في أكبر البنوك الوطنية البنك الأهلي المصرى 18.23 للشراء، و18.29 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة، سجل 18.24 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

قرار البنك المركزي

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعها،الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساسن أي بنسبة 2%.

وارتفعت معدلات الفائدة وفقا لقرار المركزي إلى 11.25% و12.25% و11.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.