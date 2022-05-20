أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 20-5-2022

شهدت أسعار العملات عمليات بحث كبيرة من المواطنين عبر محركات البحث، وذلك لمتابعة سعر الدولار واليورو والريال السعودي والجنيه الاسترليني مقارنة بالجنيه المصري، وزاد الاهتمام من الراغبين في العمل بالخارج لمتابعة للتغيير في أسعار العملات بشكل مستمر.

وتقدم «الوطن» أسعار مختلف أسعار العملات المختلفة في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري سعر يتراوح بين 4.96 جنيه للشراء و4.98 جنيه للبيع، كما جاء سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.96 جنيه للشراء و4.97 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 4.96 جنيه للشراء و4.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.87 جنيه للبيع و4.85 جنيه للشراء، وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 4.88 جنيه للبيع و4.85 جنيه للشراء، كما جاء سعر الريال السعودي في بنك مصر سعر 4.87 جنيه للبيع، و4.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك المصرية

جاء سعر الدولار في بنك قناة السويس بسعر18.21 جنيه للبيع مقابل 18.31 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.23 جنيه للبيع مقابل 18.29 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.23 جنيه للبيع مقابل 18.29 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل اليورو في بنك قناة السويس 19.23 جنيه للبيع مقابل 19.05 جنيه للشراء، كما سجل اليورو في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 19.21 جنيه للبيع مقابل 19.07 جنيه للشراء، وجاء سعر اليورو في المصرف المتحد بسعر 19.11 جنيه للشراء مقابل 19.34 جنيه للبيع،

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري لنحو 22.64 جنيه للشراء و22.75 للبيع، وفي المصرف المتحد سجل الجنيه الاسترليني إلى 22.53 جنيه للشراء و22.88 جنيه للبيع ، وفي بنك مصر سجل الجنيه الإسترليني نحو 22.49 جنيه للشراء و22.67 جنيه للبيع.