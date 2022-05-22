الزراعة: الدولة تشجع الفلاح.. وتعمل لتوفير احتياجات المصريين (فيديو)
كتب:
نرمين عفيفي
03:49 م | الأحد 22 مايو 2022
الدكتور محمد القرش
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنّ الدولة المصرية تهتم بتشجيع الفلاح المصري، من خلال إبرام العقود معه والاتفاق على سعر القمح قبل توريده، ما ساهم في زيادة المساحات المزروعة من القمح وتوريده وعدم بيعه بالسوق السوداء أو احتكاره وتخزينه، موضحًا أنّ الفدان المنزرع في الصوب الزراعية يعادل 10 أفدنة في المساحات التقليدية.
استراتيجية مصر الزراعية
وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي، وجومانا ماهر، والمُذاع عبر الفضائية المصرية، والقناة الأولى، أنّ استراتيجية مصر في الفترة المقبلة، تسير في مسار زيادة المساحة المزروعة في مصر، وزيادة الإنتاج الداجني لتوفير الثروة الداجنة، لسد احتياج المواطن ومحاربة الأسعار وارتفاعها، وزيادة الاستزراع السمكي والإنتاج السمكي، وإنتاج اللحوم لتوفير احتياجات المواطن المصري من الغذاء.