الزراعة: الدولة تشجع الفلاح.. وتعمل لتوفير احتياجات المصريين (فيديو)

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنّ الدولة المصرية تهتم بتشجيع الفلاح المصري، من خلال إبرام العقود معه والاتفاق على سعر القمح قبل توريده، ما ساهم في زيادة المساحات المزروعة من القمح وتوريده وعدم بيعه بالسوق السوداء أو احتكاره وتخزينه، موضحًا أنّ الفدان المنزرع في الصوب الزراعية يعادل 10 أفدنة في المساحات التقليدية.

استراتيجية مصر الزراعية

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي، وجومانا ماهر، والمُذاع عبر الفضائية المصرية، والقناة الأولى، أنّ استراتيجية مصر في الفترة المقبلة، تسير في مسار زيادة المساحة المزروعة في مصر، وزيادة الإنتاج الداجني لتوفير الثروة الداجنة، لسد احتياج المواطن ومحاربة الأسعار وارتفاعها، وزيادة الاستزراع السمكي والإنتاج السمكي، وإنتاج اللحوم لتوفير احتياجات المواطن المصري من الغذاء.

مضاعفة إنتاج الأردب

وواصل المتحدث باسم وزارة الزراعة، قائلا إنّ مصر تقترب من 4 ملايين فدان مطور لزيادة الإنتاج الزراعي على أرض مصر، وتوفير المنتجات التي يحتاجها المواطن المصري، كي لا نكون تحت رحمة الأزمات العالمية، موضحا أنّ خطة وزارة الزراعة تهدف لتعظيم وحدة إنتاجية الأرض والمحافظة على موارد المياه، من خلال مضاعفة إنتاج الأردب من المحصول، دون التوسع في المساحات، وتعظيم الإنتاجية لمساحة الأرض المنزرعة، والتوسع في التقاوي المختلفة التي تحتمل الظروف المختلفة، لتوفير المحاصيل الزراعية طوال العام.