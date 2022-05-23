حظك اليوم برج الحمل الاثنين 23-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك والطالع عبير فؤاد، عن حظك اليوم الاثنين 23 مايو 2022 وتوقعاتها على الصعيدين العاطفي والمهني لمولود برج الحمل، الذي ينطبق عليه المثل القائل اتقي شر الحليم إذ غضب، فدائما ما يظهر هذا المولود بشخصية هادئة لينة سهلة لكن عندما يضيق به الصبر يتحول 180 درجة.

ووفق خبراء الأبراج والفلك، فيعرف عن أبناء برج الحمل أنهم يكرسون جميع حواسهم لخدمتهم فتجدهم أشخاص يملكون قوة ملاحظة كونهم يتمتعون بذكاء عالٍ للغاية، لهذا تجده من أكثر المستفيدين من أوضاع المحيطين به لفرض سيطرته عليهم، كما يتمتع هذا المولود بصراحة تجعل البعض يتردد في التعامل معه.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

عمليا مولود برج الحمل اليوم على موعد مع التقدم في حياته العملية، فاليوم مناسب للدراسة والتأمل ولإعادة حساباته ومراجعة تجاربه السابقة.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

وفي الجانبين الاجتماعي والعاطفي يطالب الفلك مواليد برج الحمل من خلال توقعات حظك اليوم بالحذر وعدم الإعلان عن أخبارهم ومن المهم أن يبيعدوا عن الزهو بأنفسهم.

يذكر أن هناك الكثير من المشاهير ممن ينتمون لبرج الحمل ومن بينهم ماري أنطوانيت ملكة فرنسا، ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، بيل جيتس، الرسام العاملي بابلو بيكاسو، ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، فإن تعاملت مع هؤلاء المشاهير عن قرب فتجدهم يتمسكون بالتواجد وسط أصدقائهم وكذلك العائلة، كما يعرف عن هذا البرج أنه يكره الشخص الكاذب المنافق للغاية وكذلك الشخص المؤذي.