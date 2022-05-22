حظك اليوم برج الحمل الأحد 22-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، عن حظك اليوم الأحد 22 مايو 2022 وتوقعاتها على الصعيدين العاطفي والمهني لمولود برج الحمل الذي ينتمي له الكثير من المشاهير من بينهم ماري أنطوانيت ملكة فرنسا، ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، بيل جيتس، الرسام العاملي بابلو بيكاسو، ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون.

ويجمع مشاهير برج الحمل الكثير من الصفات من بينها أنه قوي الملاحظة كونهم يتمتعون بذكاء عالٍ للغاية، لهذا تجده من أكثر المستفيدين من أوضاع المحيطين به لفرض سيطرته عليهم، كما يتمتع هذا المولود بصراحة تجعل البعض يتردد في العامل معه .

ويتمسك مولود برج الحمل بالتواجد وسط أصدقاءه وعائلته، كما يعرف عن هذا البرج أنه يكره الشخص الكاذب المنافق للغاية وكذلك الشخص المؤذي، إذ أنه من الشخصيات شديدة الصراحة والوضوح إذ كره يقول في الوجه لا يجيد التلون، ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحمل على الصعيدين المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

اجتماعيا ومهنيا تخبرك عبير فؤاد مولود برج الحمل أنه الوقت مناسب لتنمية أعمال أو لوضع خطط مستقبلية مربحة.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

أما عائليا وعاطفيا القمر في منزل الأصدقاء مما يجعلك اليوم أكثر انفتاحا وتتبلور شخصيتك وتظهر بصورة أخاذة.