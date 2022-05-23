12 نصيحة من «الزراعة» للعناية بمحصول فول الصويا

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية محصول فول الصويا للموسم الزراعي الجديد نظراً لأرتفاع سعره عالمياً وأهميته كعلف للماشية واستخراج الزيوت النباتية المهمة في إنتاج الأعلاف والأغذية.

نصائح مركز البحوث الزراعية

ووضع معهد بحوث المحاصيل التابع لمركز البحوث الزراعية عدداً من التوصيات الفنية المهمة قبل موسم الزراعة الذي بدأ في النصف الثاني من مايو الحالي وكانت التوصيات الزراعية وفقا لمعهد بحوث المحاصيل، كالتالي:

1 - العناية بالعزيق خلال الست أسابيع الأولى من الزراعة.

2 - أن تتم زراعة فول الصويا في النصف الثاني من شهر مايو على خطوط بمعدل 12 خطاً فى القصبتين.

3 - الزراعة بالكثافة الموصى بها حسب الصنف.

4 - تلقيح التقاوي بالعقدين وقت الزراعة مباشرة بالطريقة الموصى بها مع إضافة السماد الفوسفاتي المقرر وجرعة منشطة فقط من الآزوت بواقع 15 وحدة للفدان.

5 - عدم الترقيع ببذرة مخالفة للصنف المزروع أو متخلفة من موسم سابق.

6 - عدم تعطيش المحصول خاصة في فترات التزهير وعقد القرون وامتلائها، وأن يكون الري خفيفاً على فترات من 15-12 يوماً وهذا يستدعي أن تكون الأرض مستوية والخطوط منتظمة ذات ارتفاعات متجانسة حتى لا تغرق الخطوط المنخفضة وتعطش الخطوط المرتفعة.

7 - وقف الري عند بداية نضج المحصول، وعلاماته بدء إصفرار الأوراق في الجزء السفلي من النبات وتساقط بعضها وتمام امتلاء القرون وتحول بعضها إلى اللون البني ويكون ذلك قبل الحصاد بحوالى ثلاثة أسابيع.

8 - يجب تجنب الري الغزير حيث يؤدي إلى إصفرار النباتات نتيجة لتعرضها لأمراض أعفان الجذور والذبول وغسيل العناصر الغذائية.

9 - كشف الإصابة بالحشرات والأكاروس عن طريق الفحص الدوري للحقل، مع مراعاة عدم الخلط بين مظهر الإصابة بالأكاروس وعلامات نضج المحصول.

10 - يؤدي التبكير في حصاد فول الصويا إلى وجود نسبة عالية من البذور المكرمشة والخضراء ولذلك يجب عدم الحصاد مبكراً بل يراعى الانتظار حتى جفاف القرون وتحولها إلى اللون البني وتساقط معـظم أوراق النبات.

الحصاد في الصباح الباكر

11 - يتم الحصاد بالشرشرة (المنجل) في الصباح الباكر.

12 - بعد الحصاد يوضع المحصول في كومات صغيرة وتقلب باستمرار لكي تجف القرون جيداً قبل الدرس.