انخفاض إنتاج فول الصويا عالميا بمقدار 3.1 مليون طن

خفّضت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها لإنتاج فول الصويا البرازيلي من التقديرات السابقة، في حين ظلت توقعات الأرجنتين ثابتة، وحددت في تقريرها الخاص بتقدير العرض والطلب على الزراعة في العالم، تقديرات إنتاجها عند 125 مليون طن متري من فول الصويا البرازيلي في موسم المحاصيل 2021-22 «سبتمبر-أغسطس»، بانخفاض مليوني طن عن تقديرات مارس، والتي كانت أيضًا متزامنة مع متوسط ​​توقعات المحللين.

إنتاج فول الصويا العالمي

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية، إنّ إنتاج فول الصويا العالمي انخفض بمقدار 3.1 مليون طن إلى 350.7 مليون طن متري على المحاصيل المنخفضة في البرازيل وباراغواي، وذكر التقرير أن الطلب على فول الصويا في الصين في 2021-22 انخفض بمقدار 3 ملايين طن متري أخرى في تقديرات مارس إلى 91 مليون طن متري.

وأوضحت أنّه بالنسبة لفول الصويا في الولايات المتحدة، من المقرر إنتاج 2021-22 عند 4.435 مليار بوشل (120.8 مليون طن متري) ، وهو ثابت وفقًا لتقديرات مارس وانخفاض 219 مليون بوشل في العام، وتقدر مساحة محصول فول الصويا للولايات المتحدة بـ 86.3 مليون فدان، ثابتة على التقرير السابق.

وقدّرت الوزارة، توقعات عائد فول الصويا في الولايات المتحدة للسنة التسويقية 2021-22 (سبتمبر- أغسطس) بنحو 51.4 برميل / فدان، دون تغيير عن التقديرات السابقة في مارس، وارتفعت تقديرات صادرات فول الصويا إلى 2.115 مليار بوشل (57.56 مليون طن متري) من التقدير السابق البالغ 2.090 مليار بوشل (56.88 مليون طن)، حسبما ذكر التقرير.

ورفعت صادرات فول الصويا بمقدار 25 مليون بوشل، ما عوّض جزئيًا عن انخفاض الصادرات من البرازيل وأوكرانيا وروسيا، وفقًا لتقرير وزارة الزراعة الأمريكية، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تصل مخزونات 2021-22 إلى 260 مليون بوشل (7 ملايين طن متري)، بانخفاض 25 مليون بوشل عن التقديرات السابقة.

صادرات فول الصويا

وقال التقرير إن صادرات فول الصويا ارتفعت مع انخفاض الإنتاج وانخفاض الصادرات لأمريكا الجنوبية، مشيرة إلى أنّ من المتوقع أن يبلغ سعر فول الصويا 420 دولارًا أمريكيًا، وهو ثابت عن التقديرات السابقة في مارس، وفقًا لتقرير الوزارة، مقدراً إنتاج زيت فول الصويا في الولايات المتحدة بنحو 26.2 مليار رطل، دون تغيير عن تقديرات الشهر الماضي، في حين ارتفعت توقعات سعر زيت فول الصويا بمقدار 2 سنت عن تقديرات مارس عند 70 سنتًا / رطل.

وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر حصة عالمية في إنتاج فول الصويا، وتأتي أسواق البرازيل والأرجنتين في مراتب تالية من إنتاج المحصول الاستراتيجي.