درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 23-5-2022 على مصر

أكدت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 23 مايو 2022، وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وذلك على جميع أنحاء الجمهورية.

كما أشارت الأرصاد، فى بيان صادر عنها، أن البلاد سوف تشهد خلال الأيام المقبلة ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة العظمى، حيث ستتراوح ما بين 4 و6 درجات وذلك على جميع مدن ومحافظات الجمهورية على نهاية الأسبوع الجاري، بسبب تأثرنا بكتلة هوائية حارة قدرة من الصحراء الغربية للبلاد.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 23 مايو 2022، على مدن جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء 33 درجة خلال ساعات النهار، وتصل إلى 26 درجة على السواحل الشمالية الغربية، كما تسجل 31 درجة على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري، وتصل إلى 27 درجة على السواحل الشرقية ووسط سيناء، وتصل إلى 32 درجة على مدن ومحافظات شمال الصعيد، كما تسجل 36 درجة على محافظات جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 23 مايو 2022 في مصر على النحو التالي:

القاهرة 31 - 20

الإسكندرية 26 - 18

وادي النطرون 28 - 18

طنطا 30 - 19

شبين الكوم 31 - 20

دمنهور 28 - 19

بلطيم 26 - 18

مطروح 23 - 17

السلوم 28 - 17

سيوة 32 - 18

بورسعيد 26 - 18

دمياط 26 - 18

الزقازيق 31 - 20

المنصورة 30 - 19

الإسماعيلية 32 - 18

السويس 31 - 19

العريش 28 - 17

رفح 27 - 17

رأس سدر 32 - 18

نخل 30 - 15

نويبع 32-21

طابا 25 - 20

كاترين 32 - 14

الطور 31 - 23

شرم الشيخ 34 - 25

الغردقة 32 - 23

مرسى علم 32 - 24

الفيوم 31 - 18

بني سويف 31 - 18

المنيا 32 - 19

أسيوط 32 - 19

سوهاج 33 - 20

قنا 34 - 22

الأقصر 35 - 23

أسوان 36 - 23

إدفو 36- 22

أبو سمبل 35 - 23

الوادي الجديد 35 - 23

شلاتين 32 - 24

أبو رماد 32 - 25

حلايب 31 - 26

رأس حدربة 31 - 26