التحريات عن جثة شاب «الحوامدية»: تخلص من حياته بسبب أزمة نفسية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود أي شبهة جنائية، في العثور على جثة شاب في نهر النيل بالحوامدية، وتوصلت التحريات إلى انتحاره لمروره بأزمة نفسية، وتم التوصل لهويته، ولم يشتبه أفراد أسرته في وفاته جنائيا.

جثة طافية بنهر النيل

تلقى قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة طافية بنهر النيل، تم الاستعانة برجال المسطحات المائية، وانتشال الجثة، وتبين أنها لشاب، وبمناظرتها تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية.

وبتكثيف التحريات، توصل العقيد محمد مختار مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى هوية الشاب، وباستدعاء أفراد أسرته لم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتبين أنه كان يمر بأزمة نفسية، دفعته للانتحار، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة وتولت التحقيق.

كشف ملابسات وفاة سيدة أثناء العلاج داخل مركز للتخسيس

في سياق آخر، تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات وفاة سيدة أثناء العلاج داخل مركز للتخسيس والتجميل بمنطقة حدائق الأهرام، وتوصلت التحريات إلى أن المركز غير مرخص، وتم ضبط مالكه، بالإضافة إلى عاملتين بالمركز.

وتم الاستماع لأقوال المتهمين، وتبين أن السيدة كانت تتلقى جلسات للتخسيس، وأًصيبت بحالة إعياء فارقت إثرها الحياة، وتم تشميع المركز والتحفظ على محتوياته لحين الانتهاء من التحقيقات.

ووجه والد السيدة ويعمل طبيبا، اتهاما للعاملين بالمركز بالتسبب في وفاة ابنته، من خلال أقراص للتخسيس مجهولة المصدر يستخدمها المركز في التخسيس.