وزير المالية الألماني: منفتحون على مقترح أوروبا بمصادرة الأصول الروسية

قال كريستيان ليندنر، وزير المالية الألمانية، إن بلاده منفتحة على المقترحات التي قدمها الاتحاد الأوروبي، بشأن مصادرة أصول الدولة الروسية ومنحها للدولة الأوكرانية من أجل إعادة الإعمار، بحسب ما نقلته شبكة « روسيا اليوم» الإخبارية.

مصادرة ممتلكات الشخصيات الروسية صعب للغاية

وأضاف « ليندنر» خلال مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية، اليوم، أن ألمانيا تعتبر الصعوبات التي تواجه مصادرة ممتلكات الشخصيات الروسية الخاضعين للعقوبات الغربية، خطيرة جداً كما أنها سوف يكون لها عواقب وخيمة وجدية في آن واحد.

وأرجع وزير المالية الألماني، السبب وراء صعوبة وخطورة مصادرة أموال الشخصيات الروسية الخاضعة للعقوبات الغربية، إلى أن أغلب الدول التي تقوم على احترام وسيادة القانون، تضمن ضمن قوانينها حرمة الملكية الخاصة، مردداً:« الصعوبات المرتبطة بالمصادرة عالية للغاية».

ونوه وزير المالية الألماني إلى أنه ينبغي إقناع رجال الأعمال الروس، بضرورة وأهمية المساهمة في دفع تعويضات للدولة الأوكرانية ولكن بشكل طوعي، مشيراً إلى أهمية إجراء مناقشة سياسية بهذا الخصوص.

عقوبات اقتصادية

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي مجموعة حزم من العقوبات الاقتصادية على روسيا وكذلك مجموعة من الشخصيات الروسية البارزة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمؤيدة لقرار العملية العسكرية ضد أوكرانيا.

وبلغت العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية 5 حزم، بينما فشل الاتحاد الأوروبي في إقرار الحزمة السادسة، بعد اعتراض مجموعة من الدول على البند الخاص بحظر أو تخفيف الاعتماد على الغاز الروسي.

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العقوبات الاقتصادية والسياسية المفروضة على روسيا، بفرض عقوبات مماثلة، حيث أصدر الرئيس الروسي مرسوماً في إبريل الماضي، يقضي بدفع مستحقات الغاز الروسي بالعملة الوطنية الروبل بدلاً من الدولار واليورو، كذلك قامت روسيا بطرد العديد من الدبلوماسيين من جنسيات مختلفة من بريطانيا وأمريكيا والسويد والدنمارك وهولندا، وغيرها من الدول التي وصفتها بأنها غير صديقة.