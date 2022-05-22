القباج تشهد القرعة الإلكترونية لاختيار 3 آلاف حاج من المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1443هـ -2022م، حيث تم اختيار 3 آلاف حاج من بين أكثر من 17 ألف و500 مواطن قاموا بتسجيل طلبات بالموقع الإلكتروني المخصص لحج الجمعيات الأهلية، سعياً لأداء فريضة الحج هذا العام.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القرعة الإلكترونية تجري اليوم على بوابة الحج الموحدة والتي تشرف عليها وزارة الداخلية وقطاع الشئون الإدارية، والتي تسمح بتسجيل المواطن في جهة واحدة فقط في التقدم سواء لحج الجمعيات أو الداخلية أو السياحة، وتجري دون تدخل بشري نهائيا وسيتم اختيار النسبة المخصصة لكل محافظة وفقا لنسبة عدد الطلبات مع مراعاة تخصيص باص كحد أدنى لأي محافظة ضمانا للاستقلالية في الإشراف بين كافة المحافظات.

القباج: يجب ألا نغفل الإجراءات الاحترازية

وأضافت القباج أننا نعود هذا العام لأداء الشعائر المقدسة ولكن يجب ألا نغفل الاهتمام بالإجراءات الاحترازية التي تحمي الإنسان من انتشار الأوبئة، مشيرة إلي أنه منذ صدور قرار المملكة العربية السعودية مع بداية شهر رمضان المبارك بالسماح باستقبال مليون حاج هذا العام منهم 850 ألف حاج من خارج المملكة انعقدت اللجنة الوزارية العليا للحج برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ، وذلك في 10/4/2022 وتقرر خلالها تخصيص عدد ثلاثة آلاف حاج لوزارة التضامن الاجتماعي تخصص لأعضاء الجمعيات الأهلية من إجمالي 20 ألف تأشيرة حج سيتم تنفيذها هذا العام لحجاج جمهورية مصر العربية بواقع نسبة تمثل 25% من عدد التأشيرات السابق تخصيصها في عام 2019 قبل جائحة كورونا.

وأوضحت أنه منذ هذا التاريخ وبدأت وزارة التضامن في الاستعداد لموسم حج هذا العام لنستمر كعهدنا في تقديم أفضل البرامج لحج الجمعيات بأسعار تتفق بشكل عادل مع الخدمات المقدمة، لذا فقد قمنا بتكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية للحج باتخاذ إجراءات فتح باب التقديم لحج الجمعيات خلال الفترة من 24/4/2022 حتى 12/5/2022 وفقا للاشتراطات العمرية التي تم إعلانها هذا العام مع إلغاء الطلبات السابق تقديمها في عام 2020، والسماح لأعضاء الجمعيات بتقديم طلبات الحج مجانا سواء إلكترونيا أو ورقيا من خلال الإدارات الاجتماعية بالمحافظات كما تم البدء في تلقي عروض أسعار الفنادق والخدمات لموسم الحج والتفاوض وانهاء إجراءات التعاقد خلال فترة قليلة وذلك لتنفيذ برنامج حج 4 نجوم في المنطقة المركزية للحرمين سواء في مكة أو المدينة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي تقدم ما يزيد علي 17 ألف و500 طلب، يلقي مسئولية أكبر على مجلس أمناء المؤسسة في اختيار أفضل البرامج لهذا العام وبأسعار تعد في متناول أسعار الحج الاقتصادي وبخدمات ذات تميز سواء في الفنادق أو الإشراف أو وسائل النقل والشعائر ، مشددة علي أن مجلس أمناء المؤسسة حدد تكلفه برنامج رحلة الحج هذا العام بنحو 87 ألف جنيه غير شاملة سعر تذكرة الطيران والتي سيتم تحديدها من قبل شركة مصر للطيران خلال هذا الأسبوع.

التنسيق بين التضامن والصحة لتوقيع الكشف الطبي عن الحجاج الفائزين

وأكدت القباج أنه تم التنسيق الكامل بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة المصرية في توقيع الكشف الطبي عن الحجاج الفائزين بالقرعة للتأكد من سلامة حالتهم الصحية وفقا للاشتراطات المعلنة، وكذلك سيتم تخصيص عيادات بمقر إقامة الحجاج سواء بمكة أو المدينة المنورة لتقديم الرعاية الصحية للحجاج طوال فترة الرحلة ومتابعة حالتهم كما تم توفير حقيبة نظافة شخصية Hygiene Kit بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري.

وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي جميع الحجاج المسافرين أهمية اصطحاب الأدوية الشخصية لهم مع الالتزام بكافة التعليمات الصحية التي تصدر عن وزارة الصحة المصرية أو السعودية، كما سيتم خلال رحلة الحج توفير الوعظ الديني للحجاج وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ووزارة الإفتاء المصرية لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج وسيتم توفير دليل للحجاج يشمل كافة الإجراءات التي يمر بها الحاج ويغطي مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية.

اختيار مشرف لكل 44 حاجا

كما تم اختيار مشرف لكل 44 حاجا من أصحاب الخبرات الاشرافية المتميزة المشهود لهم بحسن الأداء والذين اجتازوا كافة الاختبارات سواء الإدارية أو الدينية أو النفسية أو الصحية والذين لا يزيد أعمارهم عن 55 عامًا، بخلاف البعثة الإشرافية لوزارة التضامن الاجتماعي والبالغ عددها 18 عضوا في ظل تخفيض الأعداد مقارنًا بعدد الحجاج وسيتم إعلانها مع نهاية هذا الأسبوع.

ومن جانبه أكد الاستاذ أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة أن إجمالي المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية هذا العام تجاوز 17500 مواطن، وذلك من خلال 2598 جمعية ومؤسسة أهلية، حيث بلغ عدد الذكور من بين المتقدمين 7817 مرشحا، وبلغ عدد السيدات 9949 مرشحة ، وتصدرت محافظة القاهرة المرتبة الاولي بين المحافظات المتقدمة.

وأضاف عبد الموجود أنه سيتم منح الحجاج المختارين في القرعة مهلة أسبوعًا لاتمام الإجراءات وسداد تكلفة الحج، وفي حالة عدم اتمام الإجراءات سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة، مشيرا إلي أنه تم التعاقد مع فنادق ذات المستوى المتميز في كل من مكة والمدينة، حتى تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوي المتميز والتي تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.