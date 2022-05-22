التضامن: مصر للطيران تحدد تذكرة سفر حجاج الجمعيات هذا الأسبوع

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ أكثر من 17 ألفا و500 شخص تقدموا لحج الجمعيات الأهلية هذا العام، ما يلقي مسؤولية أكبر على مجلس أمناء المؤسسة لاختيار أفضل البرامج لهذا العام، وبأسعار في متناول أسعار الحج الاقتصادي، وبخدمات متميزة سواء في الفنادق أو الإشراف أو وسائل النقل والشعائر.

87 ألف جنيه سعر رحلة الحج دون تذكرة الطيران

وأضافت القباج، خلال إعلان قرعة حج الجمعيات هذا العام، أنّ مجلس أمناء المؤسسة حدد تكلفة برنامج رحلة الحج هذا العام بنحو 87 ألف جنيه غير شاملة سعر تذكرة الطيران، موضحة أنّه سيتم تحديدها من قبل شركة مصر للطيران هذا الأسبوع.

تخصيص عيادات بمقر إقامة الحجاج

وأكدت وزيرة التضامن، أنّه سيتم تخصيص عيادات بمقر إقامة الحجاج، سواء في مكة أو المدينة المنورة، لتقديم الرعاية الصحية للحجاج طوال فترة الرحلة، ومتابعة حالتهم، كما جرى توفير حقيبة نظافة شخصية Hygiene Kit بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري.

وعظ ديني للحجاج

وطالبت القباج، الحجاج المسافرين، باصطحاب الأدوية الشخصية لهم، مع الالتزام بالتعليمات الصحية التي تصدر عن وزارة الصحة المصرية أو المملكة العربية السعودية، كما سيتم خلال رحلة الحج توفير الوعظ الديني للحجاج، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ووزارة الإفتاء المصرية، لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج.

ولفتت وزيرة التضامن، إلى أنّه سيتم توفير دليل للحجاج يشمل الإجراءات التي يمر بها الحاج، ويغطي مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية.

مشرف لكل 44 حاجا من أصحاب الخبرات الإشرافية

وأوضحت أنّه جرى اختيار مشرف لكل 44 حاجا من أصحاب الخبرات الإشرافية المتميزة المشهود لهم بحسن الأداء، الذين اجتازوا الاختبارات سواء الإدارية أو الدينية أو النفسية أو الصحية، الذين لا تزيد أعمارهم عن 55 عامًا، بخلاف البعثة الإشـرافية لوزارة التضامن الاجتماعي وعددها 18 عضوا، في ظل تخفيض الأعداد مقارنة بعدد الحجاج، وسيتم إعلانها مع نهاية هذا الأسبوع.