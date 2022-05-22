عاجل.. «حديد عز» تخفض أسعارها للمرة الثانية خلال مايو.. 1000 جنيها في الطن

أعلنت اليوم شركة حديد عز عن خفض جديد في أسعار حديد التسليح بلغ ١٠٠٠ جنيه، ليصل سعر الطن إلى ١٨,١٧٠ جنيهًا شامل ضريبة القيمة المضافة تسليم أرض المصنع، وبذلك يصل إجمالي الخفض خلال شهر مايو ١٨٣٠ جنيهًا للطن.

وكانت شركة حديد عز قد بادرت بخفض الأسعار ٨٣٠ جنيهًا في بداية الشهر تماشيًا مع الأسعار العالمية.

تراجع أسعار الخامات السبب

وقالت مصادر بالشركة لـ«الوطن» إن الانخفاض الثاني يأتي في ظل تراجع أسعار الخامات، وأضافت المصادر أنه نظرًا لأن تسعير حديد عز يقوم أساسًا على اتجاهات التكلفة فان هذا الخفض يؤكد ديناميكية التسعير لدى الشركة ويعكس تحركات الأسعار العالمية صعودًا أو هبوطًا.

وكانت الشركة أعلنت في ٢٧ أبريل الماضي، عن خفض أسعارها لشهر مايو بمقدار 830 جنيهًا للطن ليصبح السعر 19,170 جنيهًا تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة، وهو التراجع الذي جاء في أعقاب انخفاض أسعار الخامات الرئيسية من خام الحديد والخردة، وهو ما يعد العامل الرئيسي في تسعير حديد عز.

خفض أسعار الصاح المسحوب

كما قررت الشركة خفض أسعار الصاج المسحوب على الساخن بقيمة بلغت 4500 جنيه، لتبلغ قيمة الطن 20 ألفًا و500 جنيه للطن شامل الضريبة.

وكانت أسعار مدخلات الإنتاج شهدت تراجعًا على المستوى العالمي الفترة الماضية، حيث استمرت أسعار خردة المعادن والبيليت في تراجعها، بعد سلسلة صعود قياسي خلال الأشهر الماضية، وسجل سعر طن الخردة 490 دولارًا للطن، مقارنة بنحو 535 دولارًا للطن، بعدما تراجع بأكثر من 100 دولار في الطن الأسبوع الماضي، حيث هبطت من مستويات 620 دولارًا في منتصف أبريل، ونحو 653 دولارًا في تعاملات 22 أبريل، ثم 550 دولارًا للطن في الأسبوع الأخير من أبريل.