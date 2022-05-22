إصابة عمدة مدينة إنيرجودار الأوكرانية واثنين من حراسه في انفجار عبوة ناسفة

أفادت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، إصابة عمدة مدينة إنيرجودار الأوكرانية أندريه شيفتشيك واثنين من حراسه الشخصيين في انفجار عبوة ناسفة.

عبوة ناسفة يدوية الصنع بالخزانة الكهربائية لمدخل المنزل

وقال مصدر رفض ذكر اسمه إنَّه اليوم ونتيجة انفجار في مدخل منزل، أصيب عمدة مدينة إنيرجودار أندريه شيفتشيك مع اثنين من حراسه، لافتاً إلى أنَّ سبب الانفجار كان زرع عبوة ناسفة يدوية الصنع في الخزانة الكهربائية لمدخل المنزل.

العمدة تلقى تهديدات متكررة

وأضاف المصدر أنَّ العمدة تلقى تهديدات متكررة في الفترة الأخيرة.

ومدينة إنيرجودار، هي مدينة صغيرة تقع في مقاطعة زابوروجيه في أوكرانيا، إلا أنَّها وقعت تحت سيطرة القوات الروسية بداية من مارس الماضي.