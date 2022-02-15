 مقتل جندي سوري وإصابة 11 آخرين في انفجار عبوة ناسفة بدمشق

قُتل جندي سوري وأصيب 11 آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة مسبقا في حافلة مبيت عسكرية بالعاصمة السورية دمشق.

وأوضح مصدر عسكري سوري، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا) بأنه حوالي الساعة السابعة والـ 25 دقيقة من صباح اليوم، انفجرت عبوة ناسفة مزروعة مسبقا ضمن حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق في سوريا قرب دوار الجمارك، ما أدى إلى مقتل جندي وجرح 11 آخرين.