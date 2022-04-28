توقعات بتراجع أسعار الذرة عالميا .. إنتاج البرازيل السبب

لا يزال توقف هطول الأمطار في بعض الولايات الرئيسية المنتجة للذرة في البرازيل، ثاني أكبر مُصدر للذرة بعد الولايات المتحدة - مصدر قلق للمنتجين وسط الطقس الجاف وتوقعات الطقس المختلطة في الفترة من أبريل ويونيو.

أمطار وفيرة الأسبوع الماضي

أدت الأمطار التي هطلت الأسبوع الماضي إلى بعض التحسينات في رطوبة التربة بمنطقة الذرة، لكن الجفاف منتشر على نطاق واسع، حسبما أفادت وكالة الزراعة الوطنية كوناب في تقرير.

في ولاية جوياس، هناك احتمال لانخفاض غلة المحاصيل بسبب نقص المياه الكافية، حسبما أفادت وكالة الزراعة الوطنية كوناب، مشيرةً إلى أن المناخ الجاف في مناطق الإنتاج الرئيسية في ميناس جيرايس قد يتسبب في أضرار لا رجعة فيها للمحاصيل المزروعة حتى بداية مارس.

وتشير التوقعات إلى هطول أمطار أقل من المتوسط ​​في المنطقة الجنوبية للبرازيل تقريبًا، وفقًا للمعهد الوطني البرازيلي للأرصاد الجوية.

تراجع أسعار الذرة في البرازيل

وتراجعت أسعار الذرة في الأسواق الرئيسية بالبرازيل خلال الأيام القليلة الماضية حيث ظل المستهلكون متفائلين بشأن الإنتاج على الرغم من الظروف الجوية الحالية.

وذكر تقرير وكالة الزراعة الوطنية كوناب، إن أسعار الذرة تستمر في الانخفاض بسبب توقعات الحصاد الثاني الوفير وبسبب قلة مساحات التخزين، مما قد يؤدي إلى زيادة المعروض من الحبوب في السوق الفعلية اعتبارًا من يونيو.

إنتاج وفير من الذرة قريباً

من المتوقع أن تحصد الدولة رقماً قياسياً يبلغ 115.6 مليون من الذرة في 2021-2022، بما في ذلك إنتاج الذرة الأول، وفقاً للتقرير، وسيتم تسويق محصول الذرة البرازيلي 2021-22 من فبراير 2022 إلى يناير 2023.

يُزرع محصول الذرة الأول في البرازيل في شهري سبتمبر وديسمبر ويحصد في فبراير ومايو، بينما يُزرع المحصول الثاني في فبراير ومارس ويُحصد في يونيو ويوليو.

ويأمل مشترو الذرة حصاد وفير في البلاد هذا الموسم وسط مخاطر العرض المتزايدة في منطقة البحر الأسود بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وارتفاع الأسعار.