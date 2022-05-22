مصدر بـ«التعليم»: 4 آلاف طالب لم يصلوا لـ«سيستم التاريخ».. وصححنا الأمر بمد الوقت لهم

كشف مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد طلاب الصف الثاني الثانوي الذين فشلوا في الوصول إلى السيستم اليوم، لتأدية امتحان مادة التاريخ، قائلا إنّ عددهم 4 آلاف طالب، وجميعهم بمدارس اللغات.

خطأ إدخال بيانات الطلاب

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ خطأ في إدخال بيانات طلاب الصف الثاني الثانوي من جانب المدارس كان السبب، لكن تم تصحيح الأمر وامتحان الطلاب بعد مد الوقت لهم.

وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم الأحد، امتحان مادة التاريخ والفيزياء واللغة الأجنبية الثانية، ورقيا وإلكترونيا داخل لجان مراقبة ومؤمنة بمدارس مجهزة تكنولوجيا.

شكاوي من سقوط سيستم الامتحان

وشكا عدد من طلاب الصف الثاني الثانوي، من صعوبة الدخول على السيستم لأداء امتحان مادة التاريخ الفصل الدراسي الثاني 2022، ووجود مشكلات تقنية منعت الوصول إلى منصة امتحان التاريخ.