عاجل .. طلاب «تانية ثانوي» يشكون سقوط السيستم أثناء امتحان التاريخ

شكا عدد من طلاب الصف الثاني الثانوي، من صعوبة الدخول على السيستم لأداء امتحان مادة التاريخ الفصل الدراسي الثاني 2022، الذي أداه الطلاب اليوم في اللجان الامتحانية وفقا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مشكلات تقنية في الوصول لمنصة امتحان التاريخ

وأكد طلاب في الصف الثاني الثانوي، وجود مشكلات تقنية منعت الوصول إلى منصة امتحان التاريخ، حيث أكد عدد منهم أنّ المنصة لم تفتح من الأساس، فيما شكا آخرون من غلق الامتحان أثناء الإجابة.

وأضاف طلاب بالصف الثاني الثانوي، في جروب «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، أنّ امتحان التاريخ الخاص لغات بمدارس اللغات، لم يدخل إلى السيستم نهائيا.

طلاب: السيستم فتح في الدقائق الأخيرة

وقال رضا شعبان، أحد أولياء أمور طلاب الصف الثاني الثانوي، أنّ السيستم سقط أثناء امتحان التاريخ، ولم يعود للعمل سوى في الدقائق الأخيرة، ما ترتب عليه عجز الطلاب عن حل الامتحان، وجرى تحرير محضر لإثبات الحالة.