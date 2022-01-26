اليوم.. طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان مادة التاريخ في المدارس

يؤدي اليوم الأربعاء الموافق 26 يناير الجاري، طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان مادة التاريخ، ورقياً في المدارس، والذي يعقد على مستوى المدرسة ووفق المواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، حيث شدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع المدارس بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية للامتحان.

وشدد الدكتور طارق شوقي، على جميع المدارس بضرورة تسليم الطلاب ورقة مفاهيم بجانب السماح لهم بدخول الامتحان بجهاز التابلت للطلاع على الكتب الرقمية المتوفرة عليه، مؤكداً أن الامتحان يعقد ورقياً بنمط الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم بجانب عدد من الأسئلة المقالية والتي تشمل 30% من الدرجات.

وأضاف «شوقي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة شددت على جميع المدارس بضرورة تنفيذ كل التعليمات بالتنسيق مع قطاع التعليم العام برئاسة الدكتورة راندة شاهين، موضحاً أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات منذ بدئها.

«عمر»: الامتحان يغطي جميع أجزاء المقرر الدراسي

وعن مواصفات امتحان مادة التاريخ، قال عمر علي، موجه بالتربية والتعليم، إن الامتحان يشمل 4 أسئلة عليها 20 درجة يتكون السؤال الأول من خمسة أسئلة موضوعية والسؤال الثاني والثالث والرابع من 3 نقاط موضوعية ونقطة مقالية، مؤكداً أن الأسئلة تأتي مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية التي أعدها المركز القومي للامتحانات.

وأضاف «عمر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحان يغطي جميع أجزاء المقرر الدراسي، مشدداً على جميع الطلاب بضرورة الاطلاع على المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتركيز على فهم الأحداث بشكل جيد، مشيراً إلى أن الامتحان سيقيس جميع مستويات الطلاب.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، قررت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي وقررت عقد الامتحانات ورقية بالكامل، ووضع المركز القومي للامتحانات مجموعة من المواصفات الفنية للامتحانات تضع على أساسها المدارس الأسئلة.