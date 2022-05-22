أنباء عن تسريب أسئلة وإجابات التاريخ للصف الثاني الثانوي عبر صفحات الغش

بدأ طلاب الصف الثاني الثانوي الشعبة الأدبية، قبل قليل، امتحان مادة التاريخ الفصل الدراسي الثاني 2022، ورقيا لمدة ساعة إلا ربع، داخل لجان مراقبة ومؤمنة ومجهزة تكنولوجيا، بينما ينطلق في الساعة الحادية عشر و45 دقيقة، الامتحان الإلكتروني الذي يشمل أسئلة الاختيار من متعدد على التابلت.

صفحات الغش تنشر أسئلة التاريخ والإجابات علي التليجرام

وبعد دقائق من بدء الوقت الأصلي للامتحان، نشرت صفحات الغش عبر موقع التواصل الاجتماعي تليجرام، صورا زعمت أنّها لأسئلة امتحان التاريخ للصف الثاني الثانوي، الذي يؤديه الطلاب الآن باللجان الامتحانية.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الأسئلة المتداولة على جروبات الغش، ونشروا إجابات الأسئلة بعد دقائق من نشر أسئلة التاريخ.

مكافحة الغش تتابع الأسئلة المتداولة للتحقق منها

ويتابع فريق مكافحة الغش بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأسئلة المتداولة على جروبات الغش عبر تليجرام، للتحقق منها والوصول إلى مصدر الأسئلة.

وأكد فريق مكافحة الغش، أنّه سيتم تطبيق عقوبات صارمة ضد الطلاب الذين صوروا ونشروا أسئلة الامتحانات عبر صفحات الغش، وفقا لقانون مكافحة الإخلال بالامتحانات.