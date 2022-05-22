أسعار الدواجن اليوم الأحد 22-5-2022 في مصر

تتابع الكثيرات من ربات المنازل أسعار الدواجن في الأسواق المحلية بمشتقاتها المختلفة، حيث أنها تباع بأسعار متفاوتة تناسب جميع الفئات المجتمعية.

وفي ذات السياق، تعرض بوابة «الوطن» ضمن خدماتها التي تنشر خلال اليوم، أسعار الدواجن البيضاء والسمان والكتاكيت، وفق جولة على عدد من المحلات التجارية بمنطقة وسط البلد، في التقرير التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

تنوعت أنواع الدواجن البيضاء في الأسواق المحلية، وجاءت أسعار الأصناف كالآتي:

دجاجة كاملة وزن كيلو جرام ، ما بين 72 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، حسب التغليف والشركة المصنعة.

صدور دجاج مخلي بدون عظم 90 جنيها.

طبق أجنحة تراوح ما بين 45 إلي 55 جنيهًا.

سعر طبق كبد وقوانص نحو 75 جنيهًا.

سعر طبق فلية دجاج تراوح سعر الكيلو جرام ما بين 130 إلى 170 جنيهًا.

شاورما دجاج بسعر 112 جنيهًا.

برجر دجاج بنحو 100 جنيه.

لانشون فراخ بسعر 140 جنيها.

الشيش طاووق تراوح سعر الكيلو ما بين 80 إلى 110 جنيهًا.

طبق دبابيس دجاج تراوح سعره ما بين 60 إلى 80 جنيه للكيلو.

طبق أوراك تراوح ما بين 60 إلى 110 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

واستقرت أسعار الكتاكيت، اليوم، في السوق المحلي، ليتراوح ما بين 7 إلى 8 جنيهات، حسب تكلفة النقل، ووصل سعر الكتكوت البلدي 4 جنيهات، والساسو 5.5 جنيه، والأبيض 8.60 جنيه.

أسعار السمان اليوم

ويتواجد جوز السمان في المحلات التجارية الكبرى بسعر يتراوح ما بين 30 إلى 65 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وتنوعت أنواع البط في السوق المحلي، إذ وصل سعر الكيلو المسكوفي في المزرعة نحو منها 50 جنيهًا، والفرنساوي نحو 30 جنيها، والمولار 36 جنيهًا، وسعر فرخ بط فرنساوي عمر أسبوع 10 جنيهات، وبط مسكوفي نحو 18 جنيها.

أسعار الرومي اليوم

استقرت أسعار الديوك الرومي، ووصل الفرخ الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم نحو 13 جنيهًا، بينما الأبيض عمر يوم نحو 50 جنيها.