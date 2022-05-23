وظائف مطلوبة في بنكي القاهرة والتجاري الدولي.. الشروط والتقديم

أعلن بنك القاهرة والتجاري الدولي عن حاجة كل منهما لشغل عدد من الوظائف داخل قطاعات البنك، شرط توافر عدد من المهام التي يجب أن يجيدها المتقدم فضلا عن وجود مؤهلات كالدراسة والخبرات التي تؤهل المتقدمين للحصول على الوظائف.

وظائف بنك القاهرة

بحسب منشور للصفحة الرسمية لبنك القاهرة على موقع الوظائف «لينكد إن» فإن البنك في حاجة لموظف يجيد العمل في وظيفة مسؤول التمويل الأصغر على أن يكون التقديم من خلال صفحة البنك على موقع التزظيف السابق ذكره، بشروط منها أن:

- حاصل على شهادة جامعية، أو تخصص ذي صلة (الدرجة العامة جيد على الأقل).

- يفضل من 1 إلى 3 سنوات في التمويل الأصغر.

- إجادة مهارات الكمبيوتر الشخصي.

- لديهم مهارات شخصية جيدة (الاتصال والعرض التقديمي).

وظائف البنك التجاري الدولي CIB

ووفق الموقع الرسمي للبنك التجاري الدولي، فإن المؤسسة المالية والمصرفية في حاجة لشغل 3 وظائف يمكن التقديم لها من خلال موقع البنك على شبكة الإنترنت، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

وظيفة معالج خطابات الاعتماد

واشترطت البنك للحصول على وظيفة معالج خطابات الاعتماد التمتع بالتالي:

- درجة البكالوريوس في التجارة أو شهادة معادلة.

- المعالج: خبرة لا تقل عن 2 - 4 سنوات في العمليات المصرفية.

- المعالج الأول: يفضل CDCS أو CSDG أو CITF أو ما يعادله.

وظيفة أخصائي فني صراف آلي وبطاقات ودفعات

أما وظيفة أخصائي فني صراف آلي وبطاقات ودفعات، فتضمنت عدد من الشروط أهما:

- درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.

- خبرة من 2 إلي 4 سنوات خبرة في مجال تقنية المعلومات.

- الخبرة المصرفية قيمة مضافة.

- إجادة اللغة الإنجليزية (كتابة وتحدثاً).

- مهارات التصميم التحليلي والفني الجيد.

وظيفة محلل الامتثال لأمن المعلومات

وعن شروط وظيفة محلل الامتثال لأمن المعلومات لعمل في البنك التجاري الدولي، فتتطلب الأتي:

- درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الكمبيوتر أو أمن المعلومات أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن 2-4 سنوات في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الأمن أو المجالات ذات الصلة.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

- مهارات التواصل الجيد.

- مهارات تحليلية جيدةادارة وقت جيدة.

- روح العمل الجماعي الجيد.