وظائف وفرص عمل لائقة توفرها وزارة الشباب والرياضة بالأسكندرية

تواصل وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، جهودها الكبيرة في توفير فرص العمل والوظائف اللائقة، للشباب والخريجين، وذلك بجهات ومنشآت القطاع الخاص، المتعاونة مع الوزارة، كنوع من المساهمة في المهمة القومية لخفض معدلات البطالة، حيث أعلنت الوزارة عن ملتقى توظيفي بالتعاون مع شركتين بالقطاع الخاص بمحافظة الإسكندرية.

وظائف شركة النصرللملابس والمنسوجات بالإسكندرية

الوطن «تستعرض» في النقاط التالية أهم فرص العمل والوظائف المتاحة ونوعيتها وشروط وطرق الحصول عليها كما يلي:

شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو) بالإسكندرية

تفتح شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو) بالإسكندرية، التقديم على وظيفة، يوم الأحد 28 مايو الجاري، وفرص العمل المطروحة هي:

-عمال إنتاج

-عمال أوفر

-عمال سنجر

-عمال أورليه

- عمال چواكر

- التقديم عن طريق ملتقي التوظيف، والذي يعقد بمركز التعليم المدني بالشلالات، وهو مجاني تقدمه الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

- سيكون في انتظارطالبي الوظائف مسؤول توظيف من كل شركة.

- ممكن التقديم على اكثر من وظيفة في أكثر من شركة في نفس اليوم.

- التسجيل للالتحاق بالوظيفة من خلال هنا

وظائف شركة «سبيد أحمد حسن»

وتوفر شركة سبيد أحمد حسن بالإسكندرية، فرص عمل أخرى وهي على النحو التالي:

- محصلين

2 سائقين رخصه درجة تانية

- التقديم عن طريق ملتقي التوظيف، والذي يعقد بمركز التعليم المدني بالشلالات، وهو مجاني تقدمه الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

- التقديم من هنا

ملحوظة هامة:

تبدأ مواعيد التقديم للالتحاق بالوظيفة، في الشركتين، من الساعة 9 صباحا وحتى الثالثة عصر يوم الأحد 28 مايو 2022.