إصابة 2 أحدهما شرع بذبح الآخر في مشاجرة لخلافات الجيرة بسوهاج

مشاجرة نشبت بين مسن وشاب بمركز طما بمحافظة سوهاج لخلافات الجيرة الدائمة، قام الشاب على أثرها بمحاولة ذبح المسن بسكين بحوزتهن ونقل المسن لمستشفى طما المركزي فحوله لمستشفى أسيوط الجامعي لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

الإخطار الامنى وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير ادارة البحث الجنائى بمحافظة سوهاج والعميد على العمارى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، إخطارا من مستشفى طما المركزى بمحافظة سوهاج يفيد وصول المدعو نجاح ب ع ا 56 عاما، عامل، ويقيم دائرة مركز طما بمحافظة سوهاج إلى المستشفي المركزي، مصابا بجرح قطعي بالرقبة واشتباه قطع بالأوردة الدموية بالرقبة وجرح قطعي شبه نافذ بالصدر، وفقا للتقرير الطبي للحالة وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي لإسعافه.

المجنى عليه يتهم جارة باصابتة

وبسؤاله أفاد باتهام المدعو مصطفي س خ م 18 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة، وقد تم ضبط المتهم وتبين إصابته بسحجات متفرقة بالجسم وفقا للمعاينة الظاهرية.

خلافات الجيرة وراء الحادث واعتراف المتهم

وبمواجهته قرر بمضمون ما تقدم واتهم المصاب بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها لذات السبب، وأضاف بأنه قام بالتخلص من الأداة ألمستخدمه «سكين» بأحد المصارف بذات الناحية، وقد تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.