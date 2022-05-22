إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بالمقطم.. تعدوا على بعضهم بعصا وحجارة

نشبت منذ قليل، مشادة كلامية بين 10 أشخاص، ما أدى إلى تطورها وحدوث مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، بمنطقة المقطم بالقاهرة، وهو ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم حتي يتماثلوا للشفاء، ويتم استجوابهم من قبل النيابة العامة عن سبب وقوع المشاجرة.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بوقوع مشادة كلامية بين 10 أشخاص ما أدى إلى تطورها وحدوث مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، بمنطقة المقطم، وهو ما أسفر عن إصابة 7 منهم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم حتي يتماثلوا للشفاء، ويتم استجوابهم من قبل النيابة العامة عن سبب وقوع المشاجرة.

إشارة من المستشفى

على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المقطم، إلى أحد المستشفيات بعد ورود إشارة منه، عن استقباله 7 أشخاص مصابين بجروح وكدمات في مختلف أنحاء جسدهم بسبب وقوع مشاجرة بينهم وبين طرف آخر، بسبب خلافات الجيرة.

التحريات

وبعمل التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المشاجرة كانت بين طرفين «طرف أول، وعددهم 8 أشخاص، مقيمون بمنطقة البساتين»، و«طرف ثان، شخصين، يقيمان بدائرة القسم»، وكان ذلك بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم، وبدأت بمشادة كلامية ثم تطورت إلى مشاجرة أسفرت عن 7 مصابين، بعدما تعدى الطرفان على بعضهما البعض بعصا خشبية وحجارة.

تم تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها بشكل كامل.