إصابة شاب بطعنة نافذة في البطن خلال مشاجرة على أولوية السير بسوهاج

نشبت مشاجرة بين شابين أحدهما من مركز أخميم بمحافظة سوهاج والآخر من مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، تصادف مرورهما بدائرة قسم ثان سوهاج، ليتشاجر الاثنان على أولوية المرور بالطريق، حيث يستقل أحدهما دراجة نارية «توك توك» والآخر سيارتة الخاصة، وتطورت المشاجرة بينهما لتصل لتشابك بالأيدي قام على أثره سائق الدراجة النارية «التوك توك» بطعن الأخر طعنه نافذة بالبطن باستخدام سلاح أبيض كان بحوذتة «مطواه» وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى لإسعافه.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة سوهاج والعميد علي العماري مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج إخطارا من قسم ثان سوهاج بسوهاج بإصابة عامل بمشاجرة.

بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعى بإصابة عامل بجرح نافذ بالبطن

حيث تلقي قسم ثان سوهاج بلاغا من مستشفي سوهاج الجامعي بوصول المدعو مصطفى. أ أ، 25 عاما عامل ويقيم دائرة مركز ساقلته بمحافظة سوهاج مصابا بجرح طعني نافذ بالبطن، واشتباه نزيف داخلي، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

أولوية المرور بالطريق وراء ارتكاب الحادث

وبسؤاله أفاد باتهام المدعو صبري أ ج، 18 عاما سائق توك توك، ويقيم دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج بالتعدي عليه بالضرب وأحدث إصابته بسبب أولوية المرور بالطريق دائرة قسم ثان سوهاج، وقد تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة «مطواة» وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.