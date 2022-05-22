الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2022.. اتبع هذه الخطوات

يبحث الكثيرون ممن تقدموا لحج الجمعيات الأهلية 2022، عن خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2022، وذلك بعد إعلان وزيرة التضامن نتيجة القرعة، مشيرة إلى أنه تم اختيار 3 آلاف حاج من بين أكثر من 17500 مواطن قاموا بتسجيل طلبات بالموقع الإلكتروني المخصص.

خطوات الإستعلام عن نتيجة قرعة الحج

وأوضحت المؤسسة القومية للحج، والتابعة لوزارة التضامن الاجتماعى أن هناك العديد من الخطوات للإستعلام عن نتيجة قرعة الحج تتمثل فيما يلى :

- أول خطوة هى الدخول على هذا الرابط https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/newDesign/HijRequestNewDesign.xhtml

- اسحب الشاشة ناحية اليسار.

- الضغط على بوابة الحج.

- بحث طلبات الحج والضغط على استعلام نتيجة القرعة.

- ادخال الرقم القومى المكون من 14 رقم.

- ادخال رقم المصنع «حرفين بالإنجليزية وأرقام تحت صوتك فى البطاقة الشخصية ».

- اجراء اختبار التحقق وكتابة الرقم الموجود بداخل الصورة.

- الضغط على حج الجمعيات الأهلية.

- ستظهر نتيجة القرعة.

مهلة 7 أيام لإتمام الإجراءات

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى ، فى تقرير صادر عنها أنه سيتم منح الحجاج المختارين في القرعة مهلة لمدة 7 أيام أسبوعا، وذلك لإتمام الإجراءات و القيام بسداد تكلفة الحج، والتى تبلغ نحو 87 ألف جنيه غير شاملة سعر تذكرة الطيران ، لافتة إلى أنه في حالة عدم اتمام الإجراءات سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة.

اختيار أرقى الفنادق لحجاج الجمعيات

من جانبه قال أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة أنه تم التعاقد مع فنادق ذات المستوى المتميز في كل من مكة والمدينة، لافتا إلى أنه تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوي المتميز والتي تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.