المخرج محمد تركي يكشف عن وصية سمير صبري الأخيرة: اللي طلبه مني عملته

أكد المخرج الإذاعي محمد تركي الذي كان ملازمًا للفنان سمير صبري في الفترة الأخيرة من حياته، أن الفنان الراحل اختصه بوصية تتعلق بحضور «الغُسل والدفن».

وكان المخرج محمد تركي يلازم الفنان سمير صبري قبل وفاته بأيام، ومساندًا له في محنته ومرضه، بحكم علاقة الصداقة التي تجمع بينهما، كما أنه مخرج برنامج ذكرياتي، الذي يبث عبر أثير الإذاعة المصرية وكان يقدمه سمير صبري.

وصية الفنان سمير صبري

وكشف الفنان منير مكرم في تصريحات صحفية قائلًا: «أوصي إن مخرجًا معينًا هو اللي يدفنه، واداله مفتاح المقابر وقاله لما أموت انت اللي تدفني، وعايزك تبقى معايا في الغسل»، مؤكدًا أنه لم يبدأ الغسل إلا في حضور المخرج محمد تركي .

وبدوره أكد «تركي» صحة ما ذكره منير مكرم حول وصية الفنان سمير صبري.

تركي يوجه رسالة إلى سمير صبري

وأعاد المخرج محمد التركى نشر تصريحات «مكرم» عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلًا: «مع السلامة يا أستاذ اللي طلبته مني عملته، شكرًا على شرف مرافقة مشوارك الاعلامي في آخر رحلته بكل الشكر والامتنان».

وأضاف: «كل الشكر لدعمك وحبك وإيمانك وثقتك فيا، وأتمنى أكون عند حسن ظنك.. ربنا يرحمك ويغفر لك يا أستاذ».

وكشف مخرج برنامج «ذكرياتي» كواليس مقابلته الأخيرة مع الفنان سمير صبري، وفال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «كنا أول أمس سويًا في فندق الماريوت إلى الساعة الرابعة عصرا وسجلنا حلقتين من برنامجنا الإذاعي حلقة مع الفنان حسن يوسف والأخرى مع الفنان فاروق فلوكس وبعد انتهاء التسجيل، قال لي الفنان الراحل سمير صبري: انتظرني سأذهب لحلاقة شعري داخل الفندق وسأعود لك نستكمل عملنا، فقلت له سأتركك اليوم ونستكمل عملنا غدًا».

وفاة الفنان سمير صبري

ورحل عن عالمنا الفنان سمير صبري صباح أمس الأول عن عمر ناهز الـ86 عامًا، بعد صراع مرض السرطان الذي عانى منه عامًا كاملًا، وأخذ جرعات كيماوي.

وتمت صلاة الجنازة على الفنان سمير صبري بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر ليتم دفن الجثمان في الإسكندرية بمقابر الأسرة.