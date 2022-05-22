عاجل.. كندا تعلن إصابة 6 بجدري القرود بينهم 5 حالات في مونتريال

أعلنت كندا، اليوم الأحد، 6 إصابات بمرض جدري القرود، حيث جاءت الإصابات 5 في مونتريال وواحدة في تورنتو، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

انتشار جدري القرود

كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت انتشار وظهور مرض جدري القرود في 11 دولة حول العالم بمجموع إصابات بلغت 92 حالة مؤكدة، الأمر الذي دفع منظمة الصحة العالمية إلى الاجتماع حضورياً لأول مرّة منذ جائحة فيروس كورونا لبحث وتقييم انتشار جدري القرود.

وتم الإبلاغ عن حالات جدري القرود إلى منظمة الصحة العالمية من 12 دولة عضو غير متوطنة لفيروس جدري القرود، عبر 3 أقاليم تابعة لمنظمة الصحة العالمية، ولا تزال التحقيقات الوبائية جارية، ومع ذلك، فإن الحالات المبلغ عنها حتى الآن ليس لها روابط سفر ثابتة إلى المناطق الموبوءة، استنادًا إلى المعلومات المتاحة حاليًا.