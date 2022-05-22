الانتهاء من تبطين 75 ترعة في سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج الانتهاء من تبطين 75 ترعة بطول 337 كم، واستمرار العمل في باقي المشروعات، ضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع.

وأضاف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن إجمالي الترع المستهدف تبطينها بنطاق المحافظة، ضمن أعمال المشروع القومي لتبطين الترع بلغ 215 ترعة، بإجمالي طول 638 كيلو و107 أمتار، وبتكلفة 2 مليار و64 مليون جنيه، بالتعاون مع وزارة الري، بهدف ترشيد الفاقد من المياه، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الري.

استمرار العمل 185 ترعة بمحافظة سوهاج

وأوضح محافظ سوهاج أنه تم العمل في 185 ترعة، بإجمالي أطوال 540 كيلو و894 مترا، وبتكلفة إجمالية مليار و724 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من تبطين 75 ترعة، بطول 337 كيلو و100 متر، وجار العمل في 110 أخرى، بنسبة تنفيذ 62.3%، موجها بأهمية مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ، والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها.

أهمية المشروع القومي لتبطين الترع

أكد المحافظ أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بمحافظة سوهاج لما يمثله من نقلة حضارية لحماية البيئة وتقليل الفاقد من المياه، وضمان وصول المياه لنهاية المصارف المائية دون عوائق، وأوضح المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بالمحافظة أنه جارى طرح 30 ترعة لتبطينها، بإجمالي أطوال 97.713 كيلومتر، بتكلفة 342.83 مليون جنيه، لافتا إلى المتابعة المستمرة والمرور الدوري على جميع المشروعات الجارية بنطاق المحافظة؛ للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات.